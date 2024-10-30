Российские дроны повредили еврейскую школу в Киеве 30.10.2024, 15:40

Об этом сообщил посол Израиля в Украине.

В среду, 30 октября, во время ночной атаки российских беспилотников на Киев серьезно пострадало здание еврейской школы «Жемчужина», расположенной в Соломенском районе. Об этом сообщил в Telegram посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

«К счастью, в момент атаки в здании никого не было и обошлось без жертв. В результате попадания российского беспилотника также пострадал соседний жилой дом, несколько человек получили ранения», — отметил дипломат.

Бродский добавил, что утром связался с главным раввином Киева Йонатаном Марковичем и выразил ему свою поддержку.

«Сделаем все, чтобы помочь громаде возобновить работу школы в кратчайшие сроки», — заверил посол.

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