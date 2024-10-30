Российские дроны повредили еврейскую школу в Киеве
- 30.10.2024, 15:40
Об этом сообщил посол Израиля в Украине.
В среду, 30 октября, во время ночной атаки российских беспилотников на Киев серьезно пострадало здание еврейской школы «Жемчужина», расположенной в Соломенском районе. Об этом сообщил в Telegram посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
«К счастью, в момент атаки в здании никого не было и обошлось без жертв. В результате попадания российского беспилотника также пострадал соседний жилой дом, несколько человек получили ранения», — отметил дипломат.
Бродский добавил, что утром связался с главным раввином Киева Йонатаном Марковичем и выразил ему свою поддержку.
«Сделаем все, чтобы помочь громаде возобновить работу школы в кратчайшие сроки», — заверил посол.