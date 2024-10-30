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В каких торговых центрах Минска больше всего пустующих площадей

  • 30.10.2024, 15:47
В каких торговых центрах Минска больше всего пустующих площадей

Сейчас сток торговых площадей в столице составляет 1526 тысяч квадратных метров.

Рынок крупноформатной торговой недвижимости столицы преодолел этап спада спроса. Этому помогли как ввод новых объектов, так и активность российских ретейлеров на белорусском рынке. Такие выводы озвучили в свежем отчете аналитики КОЛЛИЕРЗ, пишет OL.

Сейчас сток торговых площадей в Минске составляет 1526 тыс. кв. м. За III квартал он прибавил 4% за счет открытия ТРЦ Prizma (22,1 тыс. кв. м). До конца года анонсируется также ввод ТРЦ Avia Mall (арендопригодные площади в нем — больше 57 тыс. кв. м).

ТОП-3 ФАКТОВ О ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МИНСКА В III КВАРТАЛЕ

Арендные ставки в национальной валюте за квартал выросли на 5%. Все чаще арендную ставку для небольших площадей (100–300 кв. м) рассчитывают в привязке к розничному обороту арендаторов.

Вакантность за квартал увеличилась на 1 п. п. до 9%. Это произошло в основном из-за ввода новых ТРЦ. По-прежнему высокая вакантность в ТРЦ Minsk City Mall и «Сеница». Наибольшая вакантность (14%) наблюдается в ТЦ районного формата с арендопригодной площадью 10–35 тыс. кв. м, наименьшая (2%) — в микрорайонных ТЦ с арендопригодной площадью 5–10 тыс. кв. м.

За квартал на рынке торговой недвижимости было заключено две сделки купли-продажи на общую сумму чуть меньше $1 млн. Оба помещения меньше 1 тыс. кв. м (на Машерова, 54, и Слободской, 63).

ЧТО БУДЕТ НА РЫНКЕ ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ДАЛЬШЕ

Сейчас спрос на площади в успешных ТЦ является постоянным, чем не могут похвастаться староформатные объекты.

— В ближайшие периоды будет наблюдаться рост ставки по верхней границе в связи с планируемым вводом нового объекта (ТРЦ Avia Mall. — Прим. ред.) и минимальной возможностью ротации в успешно функционирующих ТРЦ, — говорят эксперты КОЛЛИЕРЗ.

Аналитики также отмечают, что каждые 5 лет торговый центр должен менять концепцию, чтобы сохранять конкурентоспособность. Поэтому реконцепцию нужно планировать на этапе ввода ТРЦ.

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