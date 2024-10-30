История политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк, которой уже три раза продлевали срок 1 30.10.2024, 16:15

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Полина Шарендо‑Панасюк с мужем и детьми

Последний приговор вынесли 15 октября.

«Белорусская Жанна д'Арк» Полина Шарендо‑Панасюк, которая на первом заседании по своему делу назвала суд «сталинской тройкой» и отказалась вставать перед судьями, уже почти четыре года находится за решеткой. После первоначального двухлетнего приговора ее судили еще три раза – каждый раз добавляя по году. Последний приговор вынесли 15 октября. Полина Шарендо‑Панасюк прошла через пытки, штрафной изолятор, психиатрические экспертизы. Почему белорусские власти так боятся ее?

Журналисты белорусской службы «Радио Свобода» поговорили с мужем и друзьями Полины.

Полина Шарендо-Панасюк

«Захвачена в плен третьего января»

«Я буду свидетельствовать только в Международном трибунале по преступлениям Лукашенко», – заявила активистка «Европейской Беларуси» Полина Шарендо-Панасюк в суде Бреста 7 июня 2021 года. Ее обвинили по трем статьям Уголовного кодекса – «Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» (ст. 364), «Оскорбление президента» (ст. 368) и «Оскорбление представителя власти» (ст. 369). По материалам дела потерпевшими выступили семь милиционеров.

«С какого дня под стражей?» – спросил судья в начале процесса. «Захвачена в плен третьего января», – ответила она.

В тот день, третьего января 2021 года, в дом Шарендо ворвались милиционеры для проведения обыска. Мужа Полины задержали несколькими днями ранее, он находился в СИЗО. Женщина отказалась открывать дверь – но силовики ее взломали, а Полину арестовали. Поводом стало видео в телеграме, где активистка, используя нецензурную лексику, называла милиционеров, задержавших ее мужа, фашистами и карателями.

Во время следствия и в суде Полина Шарендо-Панасюк отказалась давать показания, подчеркивая, что не признает суд: «Политические репрессии не имеют ничего общего с правосудием».

В тот раз Полину приговорили к двум годам лишения свободы. Вскоре ее отправили на психиатрическую экспертизу, которая показала, что обвиняемая не имеет никаких отклонений и не нуждается в лечении.

После этого активистка проходила подобные экспертизы еще трижды. Множество раз Полина попадала в ШИЗО, карцеры и ПКТ (помещение камерного типа с более строгим режимом содержания – НВ). По данным на апрель 2023 года, Шарендо-Панасюк провела в этих камерах более 180 дней. Некоторое время ее лишали продуктовых передач, а необходимые лекарства, по словам мужа Полины, до сих пор не пропускают.

Дважды – в 2022-м и 2023 году – активистке добавляли еще по одному году заключения за якобы неповиновение администрации колонии. По словам правозащитников, она стала первой белорусской женщиной, против которой применили эту статью.

В 2024 году, когда срок ее заключения должен был закончиться, Полину Шарендо-Панасюк показали в пропагандистском фильме на белорусском телевидении. Однако на свободу она не вышла.

Полина Шарендо-Панасюк на суде

14 октября в Речице начался четвертый суд над Полиной: судья Станислав Иванютенко, который ранее уже выносил ей приговор, добавил осужденной еще один год тюрьмы.

Белорусские правозащитники признали Полину Шарендо-Панасюк политической заключенной.

Несмотря на невыносимые условия и давление, Полина продолжала бороться за свои права даже за решеткой. Когда была возможность, она передавала через адвоката сообщения о нарушениях своих прав. Летом 2023 года Шарендо-Панасюк объявила голодовку, которую прекратила через неделю, так как, по сообщениям, ее требования о более человечных условиях содержания были удовлетворены.

Муж Полины Андрей говорит, что она не терпит лжи и не может мириться с несправедливостью, из-за чего и страдает в тюрьме.

«Бунтарство у нее в крови, – рассказывает Андрей Шарендо. – Кто-то говорит, что у Полины вспыльчивый характер. А мне кажется, что это типичная черта белорусских женщин – у большинства настоящих белорусок заложен дух свободы, дух воли. Может, это связано со множеством войн, прошедших на территории Беларуси, Великого княжества Литовского, когда истребляли мужчин, а женщины продолжали их борьбу. Это мы видим на примерах Эмилии Плятер, Ларисы Гениюш, которые являются для Полины символами, жизненными ориентирами».

Андрей Шарендо, муж Полины

«Дети не то чтобы потеряли надежду, но уже никому не верят»

Сейчас Андрей Шарендо с двумя сыновьями живет в Литве. В 2020 году он более 70 суток провел под арестом за участие в протестах после президентских выборов. В 2021 году, 31 мая, его задержали за интервью, в котором якобы содержались «призывы к действиям, наносящим ущерб национальной безопасности» и «оскорбление Лукашенко». На тот момент Полина уже была за решеткой, и Андрею, на попечении которого были двое несовершеннолетних детей, назначили домашний арест. Ему удалось сбежать за границу.

«За почти четыре года тюрьмы Полине не дали сделать ни одного звонка [родным], она не слышала детей, не видела их, – рассказывает Андрей. – Полина – замечательная мать, и это для нее удар ниже пояса – ничего не знать о детях. Я с завистью слышу от других политзаключенных, что они могут видеть детей по видеосвязи, говорить с ними. У нас такого не было ни разу».

Семья Шарендо, 2019 год

Более шести месяцев Полина Шарендо-Панасюк находилась в состоянии инкоммуникадо – ни от нее, ни к ней не доходили сообщения и письма. Для матери это самое большое испытание, когда она не знает, что с ее детьми, уверен ее муж Андрей.

«Этими пытками режим Лукашенко добился своего – им удалось снять видео с Полиной. Точно неясно, какие были условия и под каким давлением она пошла на это», – говорит Шарендо.

Режим Лукашенко периодически выпускает видеоролики с участием политзаключенных. При этом используются съемки скрытой камерой, монтаж. Условия, в которых заключенные вынуждены разговаривать с пропагандистами, неизвестны. Иногда после выхода подобных фильмов осужденных освобождают. Но с Полиной этого не случилось, хотя ее срок должен был истечь в этом году.

Старшему сыну Шарендо Славомиру-Витовту 15 лет, в этом году он поступил в лицей в Варшаве. Младшему – Стаху – восемь лет, он учится в школе в Вильнюсе.

«Самое трудное для меня – не просто объяснить сыновьям, где их мама, а когда она вернется. Мы уже три раза ждали, что вот-вот... Этим летом, когда 21 мая Полина должна была выйти на свободу, дети уже мечтали об отпуске вместе. Это был шок и ступор, когда ее не освободили. Дети не то чтобы потеряли надежду, они больше никому не верят, даже мне», – вздыхает Андрей. Он рассказывает, что старший сын реагирует очень болезненно. Младший тоже начал понимать, что забрали маму не какие-то злые дяди, а система.

Семья Шарендо

«Был период, когда Стах начал забывать свою мать, она становилась каким-то смутным образом, терялась близость. Это было очень больно, – признается Андрей. – Сейчас, к счастью, младший сын сам начал интересоваться мамой, говорит, что очень ее ждет, любит, просит включить видео с ней».

Для Полины настоящая трагедия не видеть, как растут ее дети, говорит друг семьи, журналист Андрей Левчук:

«Мы, друзья, были последними, кто видел Полину на свободе. Пришли к ним второго января 2021 года, Андрей был уже под арестом. Младший ребенок, Стах, сказал нам: «Посмотрите, какая у нас красивая елка!» На следующий день задержали и Полину. И вот ту елку дети не разбирали до лета – мол, вернется мама, тогда и уберем ее. Но летом Андрею с детьми пришлось бежать».

Андрей Шарендо рассказывает: когда у них родился первый сын, Полина решила выбрать имя самостоятельно.

«Мне пришлось уступить. Она очень долго выбирала. Остановилась на двойном имени – Славомир-Витовт, сочетании современности и древности. Правда, и для младшего сына имя выбрала тоже Полина. Его зовут Стах. Полина – очень ответственная мать, она всегда беспокоится о своих детях и их здоровье. А как вкусно она готовит! Полина, правда, лучшая мама на свете!» – убежден Андрей.

Семья Шарендо

Муж Полины говорит, что очень благодарен своей теще Вере: она взяла на себя все хлопоты по передачам и посылкам для Полины: несмотря на свой почтенный возраст, раз в неделю едет из Бреста в Гомель или Речицу.

«На ее плечи легла такая тяжесть! Это невозможно выдержать. Мне пришлось уехать, и содержание Полины легло на ее плечи. Сотни поездок, сборы передач и посылок... Она очень сильный и стойкий человек. И невероятно образованная, интеллигентная женщина», – подчеркивает Андрей.

От «Молодого фронта» до парламента

Полина и Андрей познакомились в конце 1990-х, активистка тогда возглавляла брестское отделение «Молодого фронта».

«Первые несколько лет мы были просто знакомыми. Полина время от времени снабжала нас «средствами борьбы» – краской, листовками. А серьезно встречаться начали где-то в 2005 году», – вспоминает муж Полины.

В 2006 году они оказались в инициативной группе оппозиционного кандидата в президенты Александра Милинкевича. В марте Андрей и Полина отправились в центр Минска на так называемую площадь Калиновского, где активисты разбили палаточный городок в знак протеста против фальсификации президентских выборов.

Кроме общественной активности, их с Полиной объединяла любовь к природе, рассказывает Андрей. Они начали вместе ходить за грибами, в походы. Постепенно общие интересы и дружба переросли в любовь. В 2009 году Андрей и Полина поженились. Сначала пара жила вместе с родителями Андрея, у них была отдельная комната.

Свадьба Полины и Андрея, 2008 год

«Когда мы начали жить вместе, мне пришлось полностью перестроить свою жизнь, потому что Полина такая аккуратистка! В доме всегда поддерживала идеальную чистоту, чтобы все было на своих местах, чтобы ни одной пылинки не было», – вспоминает Андрей.

В 2017 году семья активно выступала против декрета о «тунеядцах», за что Андрея дважды задерживали (он отсидел 30 суток).

Андрей Шарендо с мегафоном возглавлял колонну на акции против декрета о "тунеядцах", 2017 год

На парламентских выборах 2019 года Полина стала кандидатом в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь», но после телеобращения Шарендо-Панасюк сняли с выборов.

«Мы часто устраивали дерзкие акции, однажды украсили Брестскую крепость бело-красно-белыми флагами, – вспоминает журналист Алесь Левчук конец 1990-х и «Молодой фронт». – Полина всегда шла до конца, как танк, никогда не останавливалась и была бескомпромиссной. Она сразу заявила, что лукашисты – это враги, с ними нельзя вести никаких переговоров. В 2019 году, когда она шла в депутаты Палаты представителей, ее выступление на телевидении было ярким – она открыто назвала Лукашенко диктатором».

Кандидат в депутаты Палаты представителей Полина Шарендо-Панасюк выступает на государственном телевидении, 21 октября 2019 года

По образованию Полина – историк, окончила Брестский университет, но, по словам мужа, работала по специальности в белорусскоязычной школе всего год.

«В конце 1990-х система Лукашенко начала уничтожать все белорусское. Белорусскоязычную школу, где она преподавала, закрыли, и Полина не смогла больше работать в системе образования, – рассказывает Андрей Шарендо. – Потом она училась в Варшавском университете на политолога, получала стипендию Лейна Киркланда. Защитила магистерскую диссертацию, последние годы работала репетитором польского языка и истории».

Он добавляет, что Полина много читала – в любую свободную минуту. Каждый месяц ходила в областную библиотеку.

«Она набирала целую стопку, полтора-два десятка книг. В основном читала историческую литературу. Но ее увлечение – научная фантастика. Она перечитала всех классиков научной фантастики, – вспоминает муж. – С интересом смотрела исторические и научно-фантастические фильмы и сериалы. Полина могла поддержать разговор на любую тему, потому что прочитала тысячи книг. У нее мощный интеллект».

За решеткой Полина Шарендо-Панасюк тоже много читает. Бывшая политзаключенная Анна Вишняк в 2021 году находилась с Полиной в одном отряде Гомельской женской колонии № 4.

Полина Шарендо-Панасюк в день своей свадьбы, 2008 год

«Полина все свободное время проводила с книгами – ее хоть и не пускали в библиотеку, но книги все же давали. Я видела ее с книгами на белорусском языке, с произведениями Светланы Алексиевич. А вот телевизор и сериалы она не любила смотреть, – вспоминает Анна. – В колонии была уголовница Алина, которая не первый раз сидела, но у нее был маленький ребенок, поэтому ее держали в колонии для тех, кто впервые осужден. Эта женщина даже не имела базового образования. Так Полина серьезно занималась с ней белорусским языком, диктовала задания и помогала с домашними заданиями. Причем занималась не по 5–10 минут, а по полтора-два часа каждый вечер, когда остальные смотрели телевизор».

Анна Вишняк отмечает, что Полина ее очень поддерживала в колонии.

«Когда меня только привезли туда, Полина стояла с Катей Андреевой (политзаключенная журналистка телеканала «Белсат» – РС), и нас троих вызвали на допрос к начальнику по фамилии Збаровский. Я тогда ничего не знала о Полине, но поскольку она была с Катей, я поняла, что это наш человек! Я была очень подавлена, растеряна, а Полина помахала мне рукой. Часто помогала мне умными и взвешенными советами», – вспоминает бывшая сокамерница Шарендо-Панасюк.

Весной 2024 года Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал Беларусь принять срочные меры для защиты Полины Шарендо-Панасюк.

В июле родственники узнали, что Полине диагностировали хронический панкреатит средней тяжести. Недавно муж политзаключенной сообщил о резком ухудшении ее здоровья.

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