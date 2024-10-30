Многодетный отец из Лоева спрятался от судебного исполнителя в ящике для газовых баллонов
- 30.10.2024, 16:10
- 1,216
Белорус долго не платил коммуналку.
Судебный исполнитель в Лоева попала в курьезную ситуацию, когда посещала неплательщиках коммунальных услуг.
Дверь дома была заперта, но у исполнителя сложилось ощущение, что хозяева находятся где-то на участке. Она решила проверить свое предположение.
На участке исполнитель обнаружила ящик для хранения газовых баллонов. Однако вместо емкостей с пропаном из-под крышки выглядывала макушка хозяина дома.
Вместо ответа на вопрос, удобно ли сидеть в деревянном ящике, сконфуженный должник стал молча выбираться из укрытия. Он заверил судебного исполнителя, что погасит долг в ближайшее время.
Как сообщает областное управление юстиции, мужчина обещание выполнил, и исполнительное производство было закрыто.