Многодетный отец из Лоева спрятался от судебного исполнителя в ящике для газовых баллонов 30.10.2024, 16:10

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Белорус долго не платил коммуналку.

Судебный исполнитель в Лоева попала в курьезную ситуацию, когда посещала неплательщиках коммунальных услуг.

Дверь дома была заперта, но у исполнителя сложилось ощущение, что хозяева находятся где-то на участке. Она решила проверить свое предположение.

На участке исполнитель обнаружила ящик для хранения газовых баллонов. Однако вместо емкостей с пропаном из-под крышки выглядывала макушка хозяина дома.

Вместо ответа на вопрос, удобно ли сидеть в деревянном ящике, сконфуженный должник стал молча выбираться из укрытия. Он заверил судебного исполнителя, что погасит долг в ближайшее время.

Как сообщает областное управление юстиции, мужчина обещание выполнил, и исполнительное производство было закрыто.

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