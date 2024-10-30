Истребители НАТО шесть раз поднимались в воздух из-за самолетов РФ над странами Балтии

Истребители НАТО шесть раз поднимались в воздух из-за самолетов РФ над странами Балтии1
- 30.10.2024, 16:14
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Об этом сообщило Минобороны Литвы.
Истребители НАТО 6 раз в течение последних десяти дней поднимали в воздух из-за самолетов РФ над странами Балтии. Об этом сообщили в Министерстве обороны Литвы.
Так, 21 октября истребители НАТО вылетели для идентификации самолета Ан-72.
22-26 октября истребители поднимали для идентификации самолетов Ил-20 и Ил-78.
По данным литовского оборонного ведомства, все российские самолеты выполняли полеты без плана, с выключенными радиолокационными ретрансляторами и не выходили на связь с литовским региональным центром управления полетами.