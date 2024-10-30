В Европе разрабатывают новую дальнобойную ракету 1 30.10.2024, 16:24

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Появились подробности о проекте ELSA.

Инициатива европейских стран по созданию новой дальнобойной ракеты (ELSA) совершенно очевидно исходит из урока, извлеченного из войны России против Украины.

По словам министра обороны Швеции Пола Юнсона, этот урок заключается в том, что «возможности дальнего удара становятся все более важными на поле боя, и, конечно, связан с более сильными возможностями противовоздушной обороны», пишет Breaking Defense.

Как добавил бывший директор по контролю над вооружениями в НАТО Уильям Альберк, данная инициатива - это также результат «осознания того, что существуют огромные пробелы в возможностях дальнего удара альянса».

Проект ELSA - что известно

Издание напомнило, что проект ELSA был инициирован в июле 2024 года Францией, Германией, Италией и Польшей. Позже к ним присоединились Великобритания и Швеция.

Проект предполагает разработку крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета от 1000 до 2000 километров.

Альберк предположил, что ракета, вероятно, будет совместима со всеми самолетами альянса, всеми надводными судами, имеющими возможность запуска крылатых ракет, и с простыми пусковыми установками на суше.

Министр обороны Швеции отметил, что пока рано говорить о сроках, когда проект ELSA даст плоды. При этом он добавил, что в его реализации видит промышленную роль таких компаний, как Saab и MBDA.

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