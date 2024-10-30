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В Сеть попала интересная задача про поезда

9
  • 30.10.2024, 16:33
  • 2,518
В Сеть попала интересная задача про поезда

Решите без калькулятора?

Условие задачи: два пассажирских поезда, оба длиной по 250 м, идут навстречу друг другу с одинаковой скоростью — 45 км/ч. Сколько секунд пройдет после того, как встретились машинисты, до того, как встретятся кондукторы последних вагонов?

Напишите свой ответ в комментариях.

Решение можно узнать здесь.

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