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Экономика еврозоны неожиданно выросла

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  • 30.10.2024, 16:45
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Экономика еврозоны неожиданно выросла

Превысив прогнозы аналитиков.

Экономический рост в еврозоне ускорился до 0,4% в третьем квартале 2024 года, в то время как экономисты прогнозировали, что он удержится на уровне 0,2%. Об этом пишет Bloomberg.

Неожиданно высокие показатели роста могут поддержать доводы в пользу сохранения постепенных темпов смягчения и соблюдения традиционного снижения стоимости заимствований на четверть пункта.

Трейдеры снизили ставки на снижение ставки ЕЦБ, оценивая вероятность снижения ставки на полпункта в декабре примерно в 25%. Ранее в этом месяце вероятность снижения ставки составила 50%.

Учитывая то, что рост, вероятно, замедлится в четвертом квартале, риски ухудшения прогноза возрастают, а процесс дезинфляции значительно продвинулся, Совет управляющих остается на пути к еще одному снижению ставки на 25 б. п. в этом году.

Рост ВВП Германии на 0,2% застал аналитиков врасплох, хотя показатель за предыдущие три месяца был резко пересмотрен в сторону снижения.

Летние Олимпийские игры в Париже привели к росту ВВП Франции на 0,4%. Такие характеристики в стране обуславливались повышением потребительского спроса, в то время как валовое накопление основного капитала продолжало падать. Внешняя торговля также способствовала росту.

Австрия достигла роста на 0,3%, крупнейшего за последние два года, благодаря возобновлению потребления, тогда как рост ВВП Португалии и Литвы ускорился.

ВВП Испании вырос на 3,4% в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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