закрыть
30 октября 2024, среда, 17:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ разбили колонну россиян на Лиманском направлении

1
  • 30.10.2024, 16:58
  • 1,398
ВСУ разбили колонну россиян на Лиманском направлении

У оккупантов серьезные потери.

Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады Вооруженных сил Украины уничтожили штурмовую бронетанковую колонну с десантом российских оккупантов.

Служба связей с общественностью подразделения опубликовала соответствующее видео, смонтированное из кадров, снятых как контрольными беспилотными летательными аппаратами, так и дронами-камикадзе.

В конце ролика указаны потери захватчиков: уничтожены два танка, два бронетранспортера, легкий многоцелевой тягач; повреждены танк и боевая машина пехоты БМП-2.

Блогер «Serg» на своей странице в социальной сети «Х» в комментарии под этим видео отметил, что это произошло на Лиманском направлении.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников