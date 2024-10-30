ВСУ разбили колонну россиян на Лиманском направлении 1 30.10.2024, 16:58

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У оккупантов серьезные потери.

Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады Вооруженных сил Украины уничтожили штурмовую бронетанковую колонну с десантом российских оккупантов.

Служба связей с общественностью подразделения опубликовала соответствующее видео, смонтированное из кадров, снятых как контрольными беспилотными летательными аппаратами, так и дронами-камикадзе.

В конце ролика указаны потери захватчиков: уничтожены два танка, два бронетранспортера, легкий многоцелевой тягач; повреждены танк и боевая машина пехоты БМП-2.

Блогер «Serg» на своей странице в социальной сети «Х» в комментарии под этим видео отметил, что это произошло на Лиманском направлении.

На Кременском направлении противник пошел в механизированный штурм и пытался прорвать наши позиции.



У него ничего не вышло, при этом по технике он потерял:



— 2 Т-62М;

— 1 МТ-ЛБ;

— 2 БТР-82А;

— 1 БМП-2.



ВРБ pic.twitter.com/W6uLd8W2EB — Serg (@NHunter007) October 29, 2024

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