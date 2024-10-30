ВСУ разбили колонну россиян на Лиманском направлении

ВСУ разбили колонну россиян на Лиманском направлении1
- 30.10.2024, 16:58
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У оккупантов серьезные потери.
Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады Вооруженных сил Украины уничтожили штурмовую бронетанковую колонну с десантом российских оккупантов.
Служба связей с общественностью подразделения опубликовала соответствующее видео, смонтированное из кадров, снятых как контрольными беспилотными летательными аппаратами, так и дронами-камикадзе.
В конце ролика указаны потери захватчиков: уничтожены два танка, два бронетранспортера, легкий многоцелевой тягач; повреждены танк и боевая машина пехоты БМП-2.
Блогер «Serg» на своей странице в социальной сети «Х» в комментарии под этим видео отметил, что это произошло на Лиманском направлении.
На Кременском направлении противник пошел в механизированный штурм и пытался прорвать наши позиции.— Serg (@NHunter007) October 29, 2024
У него ничего не вышло, при этом по технике он потерял:
— 2 Т-62М;
— 1 МТ-ЛБ;
— 2 БТР-82А;
— 1 БМП-2.
ВРБ pic.twitter.com/W6uLd8W2EB