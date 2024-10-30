В больнице Абельской некоторых пациентов обозначают «Черной меткой» 4 30.10.2024, 17:03

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Странная инновация используется в «Лечкомиссии».

Заведующая инфекционно-эпидемиологическим отделом больницы управделами Лукашенко Елена Качанко рассказала, что в стационаре некоторых пациентов помечают «Черной меткой».

Рассказ Качанко об этом ноу-хау заметил телеграм-канал «Белые халаты».

«Коллеги из Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова при изоляции пациента с мультирезистентной флорой на палату вешают табличку «Не трогать! Халат, шапочка, маска, перчатки».

Мы же у себя в стационаре придумали название «черная метка». Таким образом, санитарка четко понимает, что палату, в которой находится пациент с «черной меткой», нужно помыть в последнюю очередь; также и буфетчица приносит туда еду в последнюю очередь, а хирург знает, что перевязку нужно сделать последним делом в палате», — рассказала Качанко на страницах Медицинского вестника.

«Белые халаты» отмечают, что заходить в такую палату в последнюю очередь — адекватная практика, но насколько подобная «маркировка» соответствует этическим нормам, не совсем понятно. Обычно в таких случаях хватает стандартных предупредительных надписей, без изображений с черепом и костями.

В 2024 году Качанко опубликовала учебно-методическое пособие «Элементы инфекционного контроля в многопрофильном стационаре». Редактировала пособие Ирина Абельская — главврач «Лечкомиссии» и мама Николая Лукашенко.

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