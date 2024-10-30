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Возле Волчанска ВСУ обезвредили роту российских оккупантов

  • 30.10.2024, 17:17
Возле Волчанска ВСУ обезвредили роту российских оккупантов

В Харьковской области пытаются сдерживать продвижение оккупантов.

За прошедшие сутки украинские военные обезвредили 119 российских оккупантов на Харьковском направлении, сообщает ОТУ «Харьков».

По данным ОТУ, на Харьковском направлении за прошедшие сутки было 4 атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. Враг сбросил 18 управляемых авиабомб и 4 неуправляемых авиационных ракет, совершили 405 обстрелов и нанесли 25 ударов дронами.

В свою очередь Силы обороны Украины в сутки на Харьковском направлении ликвидировали 51 оккупанта, ранили – 68 особей (в сумме 119 россиян).

Кроме этого, на направлении уничтожена следующая техника и укрытия для оккупантов и боекомплекта:

▪ 5 артиллерийских систем,

▪ 14 автомобилей,

▪ 9 единиц спецтехники,

▪ 36 БпЛА.

▪ 71 укрытие для личного состава,

▪ 4 места хранения боеприпасов,

▪ 1 наземную станцию управления БПЛА.

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