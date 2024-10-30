На Гомельщине вместо Хэллоуина решили отметить другой праздник 6 30.10.2024, 17:49

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Популярный западный праздник под запретом.

В условиях фактического запрета отмечать популярные западные праздники гомельские клубы заменяют их российскими. Вместо Хэллоуина они приглашают посетителей на «Велесову ночь», которая позиционируется как «славянский аналог» этого праздника, пишет «Флагшток».

Велес в древнерусской мифологии — это «скотский бог», покровитель скота, лесов, сельского хозяйства и магии.

Согласно теории основного мифа, Велес — змеевидный бог, живущий на земле, антагонист обитающего на небе громовержца Перуна.

Вечеринку в честь Велеса анонсировали, в частности, гомельский клуб «Немо» и жлобинский Relax Club & Exclusive.

В итоге суть остается та же: популяризация «нечистой силы», «общения с мертвыми», почитание языческого бога Велеса.

Идея замены этого праздника «Велесовой ночью» пришла в Беларусь из России.

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