На Гомельщине вместо Хэллоуина решили отметить другой праздник

На Гомельщине вместо Хэллоуина решили отметить другой праздник6
- 30.10.2024, 17:49
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Популярный западный праздник под запретом.
В условиях фактического запрета отмечать популярные западные праздники гомельские клубы заменяют их российскими. Вместо Хэллоуина они приглашают посетителей на «Велесову ночь», которая позиционируется как «славянский аналог» этого праздника, пишет «Флагшток».
Велес в древнерусской мифологии — это «скотский бог», покровитель скота, лесов, сельского хозяйства и магии.
Согласно теории основного мифа, Велес — змеевидный бог, живущий на земле, антагонист обитающего на небе громовержца Перуна.
Вечеринку в честь Велеса анонсировали, в частности, гомельский клуб «Немо» и жлобинский Relax Club & Exclusive.
В итоге суть остается та же: популяризация «нечистой силы», «общения с мертвыми», почитание языческого бога Велеса.
Идея замены этого праздника «Велесовой ночью» пришла в Беларусь из России.