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Лукашисты обиделись на ЕС

  • 30.10.2024, 18:11
  • 1,900
Лукашисты обиделись на ЕС
Алексей Бегун

На конференцию, организованную режимом, никто не хочет приезжать.

Представители Евросоюза проигнорировали конференцию, посвященной вопросам «противодействия незаконной миграции», которая пройдет 15 ноября в Минске. Об этом сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

«На сегодняшний день никто из представителей европейского сообщества не заявился на участие в конференции. О чем это говорит? О том, что мы со своими проблемами должны разбираться сами», — обиженно рассказал чиновник.

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