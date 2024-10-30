Лукашисты обиделись на ЕС
- 30.10.2024, 18:11
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На конференцию, организованную режимом, никто не хочет приезжать.
Представители Евросоюза проигнорировали конференцию, посвященной вопросам «противодействия незаконной миграции», которая пройдет 15 ноября в Минске. Об этом сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.
«На сегодняшний день никто из представителей европейского сообщества не заявился на участие в конференции. О чем это говорит? О том, что мы со своими проблемами должны разбираться сами», — обиженно рассказал чиновник.