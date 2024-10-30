Ученые предложили использовать в медицине цифровых двойников 30.10.2024, 18:20

Уникальная технология.

Ученые создали цифровых двойников пациентов и использовали их для тестирования разных препаратов от рака. Это позволило предсказать, какой из них будет наиболее эффективен, пишет «Нож».

Каждый организм индивидуален, и то, что подходит одному, может не работать для другого. Создавая точные цифровые копии пациентов, можно персонализировать терапию и улучшить ее результаты.

Исследователи назвали технологию FarrSight-Twin. Каждый цифровой двойник создается путем объединения биологических данных пациентов с онкологией, прошедших различные виды терапии.

В результате создается точная виртуальная копия опухоли конкретного пациента, учитывающая все ее молекулярные особенности. Этот цифровой двойник позволяет моделировать те или иные схемы лечения.

Виртуальные клинические испытания на «близнецах» точно предсказали исход реальных клинических испытаний для пациентов с раком груди, поджелудочной железы или яичников.

При сравнении двух схем лечения пациенты, которым была назначена терапия, признанная моделью FarrSight-Twin эффективной, показали гораздо более высокий уровень ответа (75%) по сравнению с остальными (53,5%).

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