Михаил Саакашвили: Надо признать, белорусы боролись активнее нас

Михаил Саакашвили: Надо признать, белорусы боролись активнее нас6
- 30.10.2024, 18:27
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Грузию нужно спасать.
Находящийся в тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал оппозицию, которая недостаточно использует инструмент улицы против сфальсифицировавшей выборы пророссийской партии «Грузинская мечта»:
— Встречи важны, и раскрытие схемы кражи выборов нужно, но в Грузии установили диктатуру, и против этого ни иностранные страны, ни детальные документы, которые мы пишем, ничего не могут сделать, если это не будет сопровождаться массовым и длительным протестом.
Время теряют внутри страны, также интерес за пределами страны постепенно уменьшается. Инициатива перейдет в руки режима, если мы не возьмем ее в руки.
Раньше мы говорили, что мы – не Беларусь и не Венесуэла и что мы будем активнее. На самом деле нужно признать, что даже те же белорусы боролись гораздо активнее нас.
Говорю это с беспокойством и болью и надеюсь, что широкое народное протестное движение быстро восстановится.
Я рад, что партии и общественные движения действуют вместе, и всячески призываю Национальное движение и всех своих сторонников оставить позади наши предвыборные разногласия, потому что сейчас нам нужно спасти нашу страну!