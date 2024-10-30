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Михаил Саакашвили: Надо признать, белорусы боролись активнее нас

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  • 30.10.2024, 18:27
  • 3,820
Михаил Саакашвили: Надо признать, белорусы боролись активнее нас
Михаил Саакашвили

Грузию нужно спасать.

Находящийся в тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал оппозицию, которая недостаточно использует инструмент улицы против сфальсифицировавшей выборы пророссийской партии «Грузинская мечта»:

— Встречи важны, и раскрытие схемы кражи выборов нужно, но в Грузии установили диктатуру, и против этого ни иностранные страны, ни детальные документы, которые мы пишем, ничего не могут сделать, если это не будет сопровождаться массовым и длительным протестом.

Время теряют внутри страны, также интерес за пределами страны постепенно уменьшается. Инициатива перейдет в руки режима, если мы не возьмем ее в руки.

Раньше мы говорили, что мы – не Беларусь и не Венесуэла и что мы будем активнее. На самом деле нужно признать, что даже те же белорусы боролись гораздо активнее нас.

Говорю это с беспокойством и болью и надеюсь, что широкое народное протестное движение быстро восстановится.

Я рад, что партии и общественные движения действуют вместе, и всячески призываю Национальное движение и всех своих сторонников оставить позади наши предвыборные разногласия, потому что сейчас нам нужно спасти нашу страну!

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