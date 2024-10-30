Белорус превратил свой гараж в склад сыра

Белорус превратил свой гараж в склад сыра4
- 30.10.2024, 18:41
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Он прятал пять тонн этого продукта.
Белорусские таможенники изъяли пять тонн контрабандного сыра из ЕС из гаража жителя Бреста, сообщили в Государственном таможенном комитете.
Так, во время оперативно-розыскных мероприятий брестскими таможенниками было обнаружено и изъято у одного из фигурантов противоправной схемы пять тонн сыра, произведенного в Евросоюзе. Брестчанин прятал у себя в гараже коммерческую партию сыра, планируя с подельниками ввезти товар на территорию ЕАЭС и нелегально продать в России.
Стоимость партии сыра превысила 500 тысяч белорусских рублей. Его ввезли из Польши в Беларусь в обход исполнения требований законодательства, в том числе уплаты таможенных платежей.
На территории Польши сыр раздавали физлицам, чтобы те перемещали ее в рамках лимитам на беспошлинный ввоз. А потом уже в Беларуси сыр обратно забирали для вовлечения в дальнейший незаконный торговый оборот.