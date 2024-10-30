США ввели санкции против племянницы Путина 30.10.2024, 18:44

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А также граждан Индии, Китая, Турции, Швейцарии, Черногории и Чили.

Министерство финансов США внесло в санкционные списки заместителей министра обороны России Павла Фрадкова, Андрея Булыгу, Александра Фомина, Виктора Горемыкина и Анну Цивилеву. Об этом в среду, 30 октября, сообщила пресс-служба американского Минфина.

Фомина назначили заместителем министра обороны в начале 2017 года, Горемыкина — в июле 2022 года, Булыгу — в марте 2024 года, а Фрадкова — в июне, уже после назначения Андрея Белоусова новым главой Минобороны. Ранее Фрадков работал заместителем руководителя делами президента РФ.

Под санкции также попала и двоюродная племянница диктатора Владимира Путина Анна Цивилева (на сайте Минфина в скобках указана фамилия Путина). Ее, как и Фрадкова, назначили заместителем министра обороны в июне 2024 года.

В санкционный список добавили более 30 человек, среди которых есть не только россияне, но и граждане Индии, Китая, Турции, Швейцарии, Черногории и Чили.

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