Немецкая экономика показала «обнадеживающий» рост
- 30.10.2024, 19:03
ФРГ избежала технической рецессии.
В немецкой экономике в третьем квартале 2024 года неожиданно наметилась положительная динамика. С июля по сентябрь показатель ВВП Германии увеличился на 0,2 процента в сравнении с предыдущим кварталом, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене в среду, 29 октября.
Тем самым Германия избежала технической рецессии, которую прогнозировали многие эксперты, ожидая дальнейшего сокращения немецкого ВВП в третьем квартале вслед за вторым. По данным статистического ведомства, рост экономики связан в первую очередь с увеличением государственных расходов, а также оживлением потребительских настроений, передает DW.
В годовом отношении, то есть в сравнении с тем же кварталом 2023 года, ВВП Германии с поправкой на инфляцию также возрос на 0,2 процента. Но с учетом не только роста цен, но и календаря показатель ВВП в годовом отношении снизился на 0,2 процента — это связано с тем, что в третьем квартале текущего года было на один рабочий день больше, чем в прошлом году, пояснили в ведомстве.
Одновременно в Висбадене скорректировали показатель ВВП за второй квартал текущего года. Ранее сообщалось, что он составил минус 0,1 процента, однако с учетом обновленных данных показатель снизился еще больше — до минус 0,3 процента, отмечается в заявлении.