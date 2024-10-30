Демократы обошли республиканцев на досрочном голосовании в США 30.10.2024, 19:09

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Досрочно проголосовали уже более 50 миллионов американцев.

Более 50 млн американцев досрочно проголосовали на президентских выборах США, сообщает портал Axios со ссылкой на данные по досрочному голосованию Университета Флориды.

Из досрочно проголосовавших около 39% зарегистрированы как демократы, республиканцев — около 36%.

Как отмечает портал, чаще всего голосуют досрочно люди старше 65 лет. Их доля от общего числа участвовавших в досрочном голосовании составила 41%.

Наибольшее число досрочных голосов зарегистрировано в штатах Техас, Флорида и Калифорния. В 18 штатах их количество превысило 1 млн в каждом.

По данным Axios, на президентских выборах 2020 года общее число досрочно проголосовавших, лично или по почте, составило около 100 млн человек.

Ранее президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах главы государства на участке в Нью-Касле, штат Делавэр. Он простоял в очереди с другими избирателями почти 40 минут.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Изначально Байден выдвинул свою кандидатуру на второй срок, однако в конце июля решил выйти из гонки и поддержал вице-президента Камалу Харрис.

По усредненным данным опросов избирателей на 29 октября, Харрис готовы поддержать на выборах 48,1% американцев. За ее соперника, бывшего президента США Дональда Трампа, собираются проголосовать 46,7% опрошенных.

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