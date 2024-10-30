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До +13 °С ожидается в Беларуси 31 октября

  • 30.10.2024, 19:17
До +13 °С ожидается в Беларуси 31 октября

Будет облачно с прояснениями.

В Беларуси 31 октября прогнозируются небольшие дожди и усиление ветра. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди пройдут ночью во многих районах, днем местами. Ветер ожидается западный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, в отдельных районах 15-18 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит 2-8 градусов выше нуля, максимальная днем – 7-13 градусов тепла.

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