До +13 °С ожидается в Беларуси 31 октября
- 30.10.2024, 19:17
Будет облачно с прояснениями.
В Беларуси 31 октября прогнозируются небольшие дожди и усиление ветра. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди пройдут ночью во многих районах, днем местами. Ветер ожидается западный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, в отдельных районах 15-18 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит 2-8 градусов выше нуля, максимальная днем – 7-13 градусов тепла.