До +13 °С ожидается в Беларуси 31 октября 30.10.2024, 19:17

Будет облачно с прояснениями.

В Беларуси 31 октября прогнозируются небольшие дожди и усиление ветра. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди пройдут ночью во многих районах, днем местами. Ветер ожидается западный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, в отдельных районах 15-18 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит 2-8 градусов выше нуля, максимальная днем – 7-13 градусов тепла.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com