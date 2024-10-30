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Победители парламентских выборов в Литве выбрали нового кандидата в премьеры

  • 30.10.2024, 19:43
  • 1,062
Победители парламентских выборов в Литве выбрали нового кандидата в премьеры

На парламентских выборах победу одержали социал-демократы.

Социал-демократическая партия Литвы, которая победила на недавних парламентских выборах, в среду, 30 октября, определилась с новым кандидатом в премьер-министры после отказа лидера партии Вилии Блинкявичюте.

Об этом сообщает Delfi.

После заседания президиума литовской Социал-демократической партии Блинкявичюте подтвердила распространенную накануне в СМИ информацию о том, что она не займет должность премьер-министра.

«Я не имею возможности выполнять обязанности премьер-министра, учитывая мой возраст и состояние здоровья», – добавила она.

Вместо Блинкявичюте кандидатом социал-демократов на пост главы правительства предложили Гинтаутаса Палуцкаса – члена Сейма и бывшего лидера партии. На пресс-конференции он поблагодарил за выбор его кандидатуры.

«Я чувствую огромную ответственность, которая ложится на плечи кандидата, люди ждут решений, которые улучшат их жизнь», – добавил Палуцкас.

Напомним, по итогам парламентских выборов в Литве Социал-демократическая партия, которая до сих пор находилась в оппозиции, закрепила лидерство и будет иметь наибольшее количество мандатов в Сейме – 52.

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