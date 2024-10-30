Фьюри пообещал меньше клоунады в реванше против Усика 2 30.10.2024, 19:51

Фото: Getty Images

Британец и украинец проведут второй бой в Эр-Рияде.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) рассказал об изменениях, которые он может внести на реванш с чемпионом WBC, WBA, WBO, IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО).

«Нет необходимости в кардинальных изменениях в конной гонке, проигранной на волосок. Никто не будет иначе тренироваться и готовиться. На этом уровне это лишь небольшие проценты, и я ничего не делал неправильно. Единственное, что я могу придумать, это быть чуть-чуть более сосредоточенным и поменьше устраивать клоунаду. Вот и все.

И я, конечно, сделаю то, что должен сделать, если бой будет продолжаться три-четыре, пять, шесть раундов. Но даже если бой пройдет полную дистанцию, и я буду немного более сосредоточенным, тогда я сделаю то, что должен», – сказал Фьюри.

Напомним, первый бой состоялся 18 мая и завершился победой Усика раздельным решением судей.

Реванш пройдет 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, как и первая встреча боксеров.

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