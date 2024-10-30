закрыть
30 октября 2024, среда, 20:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Фьюри пообещал меньше клоунады в реванше против Усика

2
  • 30.10.2024, 19:51
Фьюри пообещал меньше клоунады в реванше против Усика
Фото: Getty Images

Британец и украинец проведут второй бой в Эр-Рияде.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) рассказал об изменениях, которые он может внести на реванш с чемпионом WBC, WBA, WBO, IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО).

«Нет необходимости в кардинальных изменениях в конной гонке, проигранной на волосок. Никто не будет иначе тренироваться и готовиться. На этом уровне это лишь небольшие проценты, и я ничего не делал неправильно. Единственное, что я могу придумать, это быть чуть-чуть более сосредоточенным и поменьше устраивать клоунаду. Вот и все.

И я, конечно, сделаю то, что должен сделать, если бой будет продолжаться три-четыре, пять, шесть раундов. Но даже если бой пройдет полную дистанцию, и я буду немного более сосредоточенным, тогда я сделаю то, что должен», – сказал Фьюри.

Напомним, первый бой состоялся 18 мая и завершился победой Усика раздельным решением судей.

Реванш пройдет 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, как и первая встреча боксеров.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников