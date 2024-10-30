США впервые наказали швейцарских юристов за отмывание российских денег 2 30.10.2024, 20:01

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Вашингтон не один месяц требовал от Берна закрыть лазейку.

Американские чиновники не один месяц требовали от Швейцарии закрыть лазейку, которая позволяет местным юристам создавать подставные компании, способствующие уклонению от санкций. Не встретив понимания, Вашингтон впервые после начала войны в Украине наказал двух швейцарских юристов, тайно помогавших скрывать свои активы.

Андрес Баумгартнер и Фабио Либеро Делко из фирмы Dietrich Baumgartner «являются основными распорядителями российских активов и играют важную роль в организации бизнеса и денежных потоков россиян в Швейцарии и Лихтенштейне», заявило Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), введя санкции против самих юристов.

По последним подсчетам, в Швейцарии зарегистрировано около 33 000 компаний-пустышек – по одной на каждых 37 жителей в одной только Женеве, отмечает Bloomberg. В парламенте сейчас обсуждается законопроект, по которому компании обязаны будут предоставлять информацию о своих истинных владельцах, а юристы – сообщать о подозрительных транзакциях под страхом уголовного преследования. Но, по словам высокопоставленного политика, у него мало шансов из-за сопротивления любому регулированию, способного подорвать привлекательность швейцарской финансовой системы Швейцарии. Между тем, посол США в стране Скотт Миллер заявил, что Швейцария «может и должна сделать больше для того, чтобы ее правовая база не использовалась для незаконной финансовой деятельности… а юристы, выступающие в качестве нефинансовых посредников, подпадали под действие правил по борьбе с отмыванием денег».

Вашингтон уже не один месяц давит на Берн в этом вопросе, но безуспешно, говорят источники Bloomberg. В начале октября в страну прилетала делегация Госдепартамента и Министерства финансов США, чтобы обсудить борьбу с отмыванием денег и недопущением обхода санкций.

OFAC также ввело санкции против швейцарской компании ZG Optique, «за деятельность в технологическом секторе экономики Российской Федерации». По данным властей США, разрабатывающая высокоточные приборы ZG Optique имеет клиентов в России, сотрудничает с находящимися под санкциями филиалами «Ростеха» и осуществляла поставки также попавшему под санкции производителю очков ночного видения «Катод».

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