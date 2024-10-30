закрыть
30 октября 2024, среда, 20:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси вырастет базовая ставка

1
  • 30.10.2024, 20:06
  • 1,472
В Беларуси вырастет базовая ставка

С 1 января.

С 1 января 2025 года изменится базовая ставка в Беларуси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко.

С 1 января базовая ставка составит 270 белорусских рублей. В последний раз она менялась в сентябре и сейчас составляет 253 рубля.

Повышение базовой ставки отразится на зарплатах работников бюджетных организаций, поскольку она является основным элементом тарифной системы. Ее величина используется при расчете оплаты труда бюджетников и приравненных к ним организаций, получающих субсидии от государства.

Кроме того, к базовой ставке привязаны стимулирующие и компенсационные выплаты. Таким образом, их размеры вырастут пропорционально.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников