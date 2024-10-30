В Беларуси вырастет базовая ставка 1 30.10.2024, 20:06

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С 1 января.

С 1 января 2025 года изменится базовая ставка в Беларуси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко.

С 1 января базовая ставка составит 270 белорусских рублей. В последний раз она менялась в сентябре и сейчас составляет 253 рубля.

Повышение базовой ставки отразится на зарплатах работников бюджетных организаций, поскольку она является основным элементом тарифной системы. Ее величина используется при расчете оплаты труда бюджетников и приравненных к ним организаций, получающих субсидии от государства.

Кроме того, к базовой ставке привязаны стимулирующие и компенсационные выплаты. Таким образом, их размеры вырастут пропорционально.

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