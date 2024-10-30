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Белорусской таксистке в Польше попался пассажир, который неожиданно исполнил ее мечту

  • 30.10.2024, 20:23
  • 1,442
Белорусской таксистке в Польше попался пассажир, который неожиданно исполнил ее мечту

Чудеса случаются не только, «когда часы двенадцать бьют», но и когда на них переводят стрелки.

По крайней мере, так произошло с белоруской Юлией, которая живет в Белостоке и подрабатывает в такси. В ту свою смену она уже собиралась ехать домой, как внезапно подвернулся заказ по пути. А потом так же внезапно разговорившийся пассажир спросил таксистку, о чем она мечтает. Утром девушка узнала, что ее мечта теперь вполне реальна. Этой доброй историей она поделилась с «Зеркалом».

«И вопрос: „А какая у вас мечта?“ Я замялась»

Юлия три года живет в Польше и в Беларусь из-за угрозы преследования поехать не может. По вечерам, особенно в пятницу и выходные, девушка часто подрабатывает в такси. Так было и в ночь с 26 на 27 октября. Около трех часов утра она уже собралась отключать приложение и ехать домой отдыхать, как пришел еще один заказ — как раз по пути.

Девушка порадовалась, что не придется ехать домой «пустой», но еще не знала, какую роль в ее жизни сыграет это событие.

— Подъезжаю — там банкетный зал. Внутри висели циферки 60 — видимо, у кого-то был юбилей, — рассказывает Юлия. — Садится мужчина, поляк, он очень хотел поговорить всю дорогу, а ехать было около десяти километров — по времени нормально. И рассказывал мне про жену, детей, чем он занимается, как был у друга на юбилее, еще что-то. Потом буквально секунда тишины — и вопрос: «А какая у вас мечта?» Я замялась… Он спрашивает: «Ну, что бы вы сейчас больше всего хотели?»

Юлия ответила, что уже три года не видела сестру и очень хочет, чтобы та приехала к ней в Польшу. Она уже выслала гостевое приглашение, остается вопрос с деньгами — оформление визы по нынешним меркам для семьи стоит дорого.

— Тут он спрашивает, сколько всего на это денег нужно, мол, скажите сумму. Ну, я объясняю: записаться на визу — 600 злотых (498 беларусских рублей, тут и далее курс Нацбанка на 30 октября. — Прим. ред.), сбор — 35 евро (126 рублей), страховка в районе 150 злотых (125 рублей), билеты, в целом где-то 1000−1300 злотых (830−1079 рублей). Он говорит: «Я вам помогу». Как-то неловко становится в такие моменты… Он такой: «Мы с женой любим помогать людям — дайте свой номер».

«Утром просыпаюсь — у меня в телефоне эсэмэска со словами „На исполнение мечты“ и на карте 1300 злотых»

Белоруска оставила пассажиру номер, но ничего не ждала в ответ и даже была уверена, что тот забудет.

— Думаю: человек выпивший после дня рождения, это ночь, он завтра и не вспомнит. Тут мы подъезжаем к его дому, он выходит из машины, я разворачиваюсь, а он стал меня тормозить. Открываю окно, и этот мужчина говорит: «Переведу вам деньги сейчас». Заходит в интернет-банкинг, а тот не работает: в эту ночь как раз переводили часы, был технический перерыв. Говорит: «Ну, тогда уже точно завтра». Я его поблагодарила и уехала. Утром просыпаюсь — у меня в телефоне эсэмэска со словами «На исполнение мечты» и на карте 1300 злотых. Это совершенно незнакомый человек, он просто вот так решил помочь! — удивляется собеседница. — Я уже год подрабатываю в такси, и бывали моменты, когда кто-то оставлял большие чаевые — 200 злотых (166 рублей), 50 евро (240 рублей) — потому что я девушка и понравилась пассажиру, кто-то просил номер или Instagram. А здесь — вообще никакого подтекста!

Девушка признается, что совсем не ожидала, что тот мужчина действительно просто так переведет ей деньги, и долго не знала, что ему ответить. Теперь, благодаря этому человеку, ее семья начала заниматься организацией поездки.

— Честно говоря, я, наверное, полчаса переписывала сообщение — «Спасибо» как будто слишком просто. Что еще сказать, я не знала. В итоге написала большое спасибо и добавила, что мы с понедельника начнем заниматься визой, — говорит она. — Это сумма, которая просто на дороге не валяется. Когда я сказала сестре, что она уже у нас есть, она прислала видеосообщение, на котором плакала. Уже вчера она заплатила те 600 злотых за запись за визу. И только когда ей прислали инструкцию, где, в каком городе регистрироваться на подачу, мне пришло осознание, что произошло. До сих пор хожу с ощущением, как будто это сон, сейчас меня «потрясут» — и я проснусь. Из тех денег, что перевел этот мужчина, не хочется ни копеечки, ни одного злотого потратить куда-то не туда — вложиться полностью, чтобы все получилось быстрее.

«Надеюсь, в течение нескольких недель сестра приедет. Это просто вау!»

Юлия — старшая в семье, в Беларуси у нее остались младшие сестра и брат, которых воспитывает мама. Мама девушку в Белостоке раньше уже проведывала, а вот брат и сестра приехать не могут: им разрешение на выезд за границу не дает отец. Поэтому пришлось ждать совершеннолетия.

— Когда я уезжала из Беларуси, сестра еще была в школе. У нас с ней очень-очень близкие отношения. Когда папа ушел, мама осталась одна с тремя детьми, я с детства все время была с младшими, — рассказывает белоруска. — Сестра всегда шла ко мне со всеми вопросами, я ей, может, даже ближе, чем мама. И эти три года видеосвязь нас, конечно, никак не спасает. Вот только сейчас ей исполнилось 18 лет, мы сразу занялись визой. В итоге приглашение у нее лежит с августа, и мы весь сентябрь и октябрь не могли никак записаться на подачу. А сейчас, надеюсь, в течение нескольких недель сестра приедет. Это просто вау!

Юлия пообещала исполнителю их с сестрой мечты прислать фото, когда они наконец встретятся в Польше. И придумала способ отблагодарить доброго человека:

— Я понимаю, что что-то материальное ему точно не нужно. У меня сестра печет тортики, поэтому, возможно, она сделает торт и мы подъедем вместе ему сказать спасибо.

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