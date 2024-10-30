Украинские вертолеты Sea King получат современное оружие 1 30.10.2024, 20:38

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Что известно о новых ракетах.

Украинские вертолеты Sea King получат от Великобритании и Германии новое оснащение. Их вооружат современными ракетами, что предусмотрено оборонным соглашением Trinity House Agreement.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

В совместном коммюнике отмечается, что специальные команды и оборонная промышленность края будут тесно сотрудничать для того, чтобы Украина добилась успеха и долгосрочного мира.

«В краткосрочной перспективе мы полностью обеспечим Украину новыми оборонными возможностями, оснастим переданные Германией вертолеты Sea King современными ракетными системами», - говорится в сообщении.

Следует напомнить, что в начале этого года Германия заявила о поставках Украине шести списанных вертолетов Sea King MK41. Это спасательные и поисковые вертолеты, имеющие небольшие наступательные возможности – они оснащены пулеметами калибра 12,7 мм.

Как пишет The Defense Post, вертолеты могут вооружить новейшими ракетами Brimstone 2. Их радиус действия превышает 40 километров, а вес боевой части – 6,3 кг.

Также вертолеты могут оснастить дальнобойными противотанковыми ракетами Marte ER. Радиус действия MBDA около 100 километров.

Транспортный вертолет, созданный компанией Sikorsky Aero Engineering Corporation, разработан по контракту с ВМС США от 24 декабря 1957 года. Первый полет прототипа состоялся 11 марта 1959, а серийное производство стартовало в 1961 году.

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