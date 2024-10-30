В Британии на верфи, где строятся атомные подводные лодки, вспыхнул пожар 1 30.10.2024, 20:56

Лондон не исключают теракт.

В Британии на верфи BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс вспыхнул сильный пожар в среду, 30 октября. Сотрудники были эвакуированы, а два человека доставлены в больницу, сообщает BBC.

Несмотря на то, что полиция заявила, что «ядерной опасности нет», жителям близлежащих домов из-за сильного дыма порекомендовали закрыть окна, вентиляционные люки и любые отверстия в домах, а также включить вентиляторы и кондиционеры. Водителям предписали не ездить с открытыми окнами.

В настоящее время проводится расследование происшествия. Министерство обороны заявило, что работает в тесном контакте с полицией и аварийными службами. Изучаются все возможные варианты случившегося, в том числе направленная атака.

Местные жители — очевидцы, живущие напротив здания «Девоншир Док Холл» рассказали, что слышали звуки, похожие на фейерверк и видели яркие вспышки в том месте, где был пожар.

Рабочие, пришедшие утром на смену, были в замешательстве, не зная, можно ли заходить в здание. Всех сотрудников, чья работа не является деятельностью первой необходимости, отправили работать из дому, остальным разрешили работать в обычном режиме.

Зал, в котором произошел пожар, является вторым по величине крытым судостроительным комплексом такого рода в Европе. Среди построенных в этом цехе кораблей — четыре подводные лодки класса Vanguard, которые входят в ядерную программу Великобритании Trident.

В настоящее время на площадке строятся четыре новые атомные подводные лодки класса Dreadnought, которые должны прийти на смену Vanguard в начале 2030-х годов. Последняя из семи новых атомных подводных лодок Королевского флота, относящаяся к классу Astute, также строится на этой площадке.

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