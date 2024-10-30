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Игорь Стасевич вступил в Клуб белорусских бомбардиров

  • 30.10.2024, 21:06
Игорь Стасевич вступил в Клуб белорусских бомбардиров

Полузащитник забил свой 100-й гол на высшем уровне.

Игорь Стасевич вступил в Клуб белорусских бомбардиров. Полузащитник забил свой 100-й гол на высшем уровне. Случилось это в матче «Атырау» с «Астаной» (2:3) в футбольном чемпионате Казахстана.

Стасевичу 39 лет. Он — бывший игрок национальной сборной Беларуси, выступал за БАТЭ (признавался лучшим игроком года), «Гомель», минское «Динамо», «Шахтер», играл в России. В Казахстане с прошлого года, является капитаном «Атырау».

Клуб белорусских бомбардиров в свое время был основан газетой «Прессбол». Игорь Стасевич стал 29-м его членом. Лидирует Роман Василюк — 258 голов.

Стасевич из своей сотни голов 71 забил в чемпионате Беларуси (в 415 играх), 7 — в чемпионате и Кубке Казахстана (в 55 поединках).

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