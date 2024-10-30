У одной из российских «дочек» приближенного к Лукашенко бизнесмена возникли трудности 1 30.10.2024, 21:26

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Что об этом известно.

У российской «дочки» машиностроительного холдинга «Амкодор» экс-сенатора Александра Шакутина, по всей видимости, снова возникли финансовые трудности. Речь идет о производителе лесозаготовительной техники «Амкодор-Онего». Так, Федеральная налоговая служба России (ФНС) в октябре заблокировала операции по счетам этой фирмы. Причина — задолженность по налогам. Ранее уже сообщалось о финансовых трудностях у «Амкодор-Онего», передает «Зеркало».

Что известно о российской «дочке» «Амкодора»

Завод «Амкодор-Онего» находится в Петрозаводске. Это старейшее и одно из валообразующих предприятий в Карелии. Оно называлось Онежский тракторный завод, но к 2018-му обанкротилось. В том же году завод приобрел беларусский холдинг «Амкодор» бизнесмена Александра Шакутина.

Предприятие производит машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства. Его учредители — компании «Амкодор-Бел» из Татарстана (ее основной учредитель — Александр Шакутин, ему принадлежит 95% акций) и «Амкодор-Лесмаш» из Беларуси. У этих фирм по 50% в уставном капитале «Амкодор-Онего». По данным российских реестров, в прошлом году объем производства на этом заводе вырос на 65,1% и составил 1,3 млрд российских рублей (свыше 15 млн долларов). Предприятие, на котором занято чуть более 100 рабочих, получило первую с момента запуска прибыль в объеме около 200 тыс. долларов.

«Амкодор-Онего» стало одним из приоритетных инвестиционных проектов «Амкодора» в России. Например, до начала 2022 года его генеральным директором был Александр Шакутин-младший — сын основного акционера холдинга «Амкодор» Александра Шакутина.

Почему счета компании в РФ попали под блокировку банков?

Как сообщали в октябре российские СМИ, четыре банка уведомили налоговую, что приостановили платежи по счетам «Амкодор-Онего». Речь о «Банке ВТБ», «Газпромбанке», «Сбербанке» и «Банке развития и модернизации промышленности». Блокировка счетов произошла из-за задолженности предприятия. Ее сумма составляет 30,8 млн российских рублей (около 318 тыс. долларов по курсу Нацбанка Беларуси на 30 октября). Не исключено, что на сегодня счета уже разблокированы. Однако это не первый подобный случай в этом году, в мае у «Амкодор-Онего» уже возникала такая ситуация.

Как другой беларусский бизнесмен уже пытался «поднять» этот завод

Александр Шакутин — не первый беларусский инвестор, который пытается реанимировать Онежский тракторный завод. Ранее подобная попытка была предпринята в 2002 году беларусской компанией «Инавтомаркет», основным владельцем которой был бизнесмен, бывший председатель Беларусской федерации шахмат Константин Иванов. Он заработал первоначальный капитал на торговле техникой МАЗ, который потом вложил в автоперевозки, продажу тракторов и Онежский тракторный завод. Он вывел его из процедуры банкротства и 2004 году продал этот актив российскому концерну «Тракторные заводы». Но свой бизнес Иванов спасти не смог. В конце 2000-х компания «Инавтомаркет» была признана банкротом и ликвидирована.

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