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В Польше подтвердили приговор белорусу за шпионаж в пользу РФ

  • 30.10.2024, 21:49
  • 1,026
В Польше подтвердили приговор белорусу за шпионаж в пользу РФ

Дело рассматривал суд в Белостоке.

В Польше в среду, 30 октября, апелляционный суд подтвердил приговор гражданам России и Беларуси, которых обвинили в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщает RMF24.

Как отмечает издание, апелляционный суд в Белостоке оставил в силе приговоры двум обвиняемым — четыре года лишения свободы. Они шпионили в пользу российской военной разведки.

Журналисты отметили, что апелляционный процесс был открытым: решение суда было публичным, а его обоснование закрытым. По данным следствия, мужчины участвовали в деятельности внешней разведки против Польши, то есть военной разведки РФ. Они, в частности, выполняли задачи по «распознаванию военных объектов, которые имеют критическое значение для обороны Польши и ее международного положения».

Дело рассматривал суд в Белостоке, потому что шпионская деятельность происходила в том регионе.

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