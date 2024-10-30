На рынке пассажирских перевозок грядут перемены 30.10.2024, 22:05

1,722

С 1 ноября.

С 1 ноября изменяются условия работы для некоторых пассажирских перевозчиков. Речь о такси, а также о транспортниках, которые возят людей по частным заказам (например, на корпоративы, свадьбы, похороны). Такие перевозки называют нерегулярными. Для них вводят новые требования: регистрироваться в специальном реестре, оформлять в нем водителей, предоставлять данные силовикам о заказах, вести видеорегистрацию поездок и многое другое. Чиновники убеждены, что это позволит навести порядок в транспортной сфере, улучшит качество услуг и обезопасит пассажиров. При этом участники рынка прогнозируют рост цен и отток кадров из отрасли (он уже происходит). «Зеркало» разобралось в изменениях.

Что и зачем меняется? Что говорят об этом чиновники?

С 1 ноября внутри Беларуси «нерегулярщики» могут возить пассажиров, если они включены в единый реестр (этого требует указ «Об автомобильных перевозках пассажиров»). В системе должны быть данные о диспетчерах, перевозчиках, транспорте и водителях. Это платная услуга. Если проигнорировать требование по регистрации, то это может быть расценено как незаконная предпринимательская деятельность. За это предполагается ответственность, вплоть до конфискации автомобиля.

Такси и транспортники, которые ездят по нерегулярным маршрутам, должны будут выполнять ряд требований. Некоторые из них дублируют существующие правила, другие новые. К примеру, быть самозанятыми таксистам с 1 ноября уже не получится: нужен трудовой договор с организацией или ИП. Водители такси должны каждые пять лет повышать квалификацию. На автомобиле такси нельзя выполнять личные поездки: это является нарушением ПДД.

Диспетчеры и перевозчики должны будут среди прочего:

установить в салонах машин и автобусов камеры для видеофиксации перевозки пассажиров (хранить записи перевозчикам придется в течение месяца);

предоставить силовикам, а также контролирующим и иным причастным госорганам доступ к информации о заказах;

фиксировать все заказы, в том числе полученные онлайн, и вести их учет, хранить информацию о заказах пять лет.

Что касается такси, то на боковых поверхностях таких автомобилей должна быть полоса желтого цвета.

Первый заместитель начальника транспортной инспекции Минтранса Юрий Костюк сообщал, что работать станет невыгоднее только тем, кто нарушает закон, в частности, не платит налоги. Зато есть положительные моменты — водители получат социальные гарантии: оплату больничного, отчисления в пенсионный фонд, официальный рабочий контракт. Пассажир, в свою очередь, сможет проверить, с кем и на чем едет. Это можно будет сделать через реестр перевозчика.

Представитель Минтранса Андрей Гладкий заявлял, что изменения правил пассажирских перевозок сделают эту услугу качественнее и безопаснее для пассажиров, чтобы условия ведения бизнеса были для всех одинаковыми. По его мнению, из-за предстоящих изменений перевозки не должны стать дороже.

Власти говорят, что пришли к этим изменениям не просто так, одна из причин — около 20% «нерегулярщиков» не выполняли требования законодательства.

Начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Андрей Гладкий рассказывал, что далеко не каждое такси или микроавтобус, который возит корпоративы, как положено проходят техосмотр, не всегда фирмы контролируют техническое состояние своего транспорта.

Что говорят перевозчики?

Один из таксистов в Полоцке рассказывает в TikTok о своей работе. Были у него ролики, касающиеся изменений с 1 ноября. Блогер перечислил, что его ждет: надо пройти обучение, оклеить машину, проходить техосмотр два раза в год, делать соответствующие страховки, иметь таксометр и видеорегистратор.

— А цены [тарифы на перевозки] все не повышаются, а только ниже и ниже. Изменят ли они их с 1 ноября или так и будут? Или закончить уже с такси навсегда и забыть как страшный сон? — сказал таксист.

Еще через пару дней блогер сообщил, что все же решил уходить из такси: расходы весьма высокие, мол, лучше уволиться, чем «обманывать себя».

— Вечные траты: 16% — налоговой, 14% — «Яндекс». В ФСЗН за полный месяц, а не как сейчас — за отработанные дни. Проверки по таксометру, оплата СКНО (средство контроля налоговых органов. — Прим. ред.), страховки (одна стоит 380 рублей), обслуживание машины (вечно что-то ломается), газа уходит на 1000 рублей. И это без конца — деньги в обороте. Мне кажется, что я занимаюсь какой-то благотворительностью, а не зарабатываю.

В комментариях часть пользователей поддерживают блогера и отмечают, что опыт в такси у них тоже был, мол, труд очень тяжелый. Но некоторые люди пишут, что легально давно пора было работать.

Житель областного центра Игорь (имя изменено) работает менеджером в таксопарке, подключенном к «Яндекс.Такси». В компании больше 150 водителей, многие из них оформлены по договору подряда.

— Наши водители знают про обновления в законе, из-за этого у некоторых из них было паническое настроение. А кто-то считал, что у властей «ничего не получится, отменят, перенесут», — рассказал Игорь.

Когда стало понятно, что изменения все же произойдут, то из фирмы постепенно начали уходить таксисты, которые не хотели работать официально. Собеседник отметил, что компания могла потерять до 40% таксистов. Среди них хватало людей, которые имели основную работу, а в такси подрабатывали, также было много алиментщиков.

Игорь рассказал, что их компания работает официально, поэтому для руководства не было большой проблемы, чтобы начать работать по новым правилам. Он считает, что задумка с созданием реестра «нерегулярщиков» хорошая, но вот ее реализацию организовали неважно.

— Реестр находится в сыром виде, он не работает так, как его презентовали. Например, заявлялось, что нам упростят работу с таксистами, так как реестр будет взаимодействовать с базами Минздрава (по медицинским справкам для водителей) и ГАИ (по ограничениям к управлению авто). К сожалению, эта опция сейчас недоступна.

Возникают вопросы и с видеорегистрацией: по новым правилам ее надо вести в двух направлениях — в салоне и перед авто, а запись хранить в течение определенного времени. Чтобы выполнить это требование, надо найти деньги на покупку приборов для съемки, а также решить, каким образом хранить огромный объем информации.

Игорь отметил еще несколько нововведений, которые будут, по его мнению, тормозить работу перевозчика. В первую очередь это медленная регистрация в реестре нового водителя.

— Приходит к нам водитель с полным пакетом документов и желанием работать «хоть сейчас». Мы вносим его в реестр, но одобрение на него приходит через 15 дней, хотя заявлялось, что это займет один-два дня. Почему так долго? Наверное, кто-то вручную данные вносит? Выходит, что все это время автомобиль будет простаивать. Нет ясности с режимом труда и отдыха, будут вноситься какие-то изменения. Но что мне в этом случае ответить на вопрос потенциального сотрудника о том, как он будет работать? А как быть после 1 ноября, когда работодатель должен будет платить за регистрацию водителя? Ладно, мы заплатим, но если через неделю он решит уволиться? Выходит, что это какие-то неоправданные расходы…

Как будет работать такси после 1 ноября, наш собеседник не знает наверняка, но убежден, что власти для всех перевозчиков «рубильник не выключат одномоментно». Он считает, что если так сделать, то транспортного коллапса не избежать: общественный транспорт просто не вывезет все пассажиров и в крупных городах могут быть многобалльные пробки.

— Переход на новую систему, думаю, будет постепенным. Я уверен, что со временем исчезнут нелегалы, типа тех, что стоят у вокзалов и возят от борта. Водители, которые будут настроены работать, перейдут на официальное трудоустройство. Причем не думаю, что в этом случае их заработок упадет (во всяком случае, у нас на фирме решают, как его удержать на прежнем уровне). А что касается тарифов для пассажиров — «Яндекс.Такси» базовый тариф поднимет, вот только на десять копеек или один рубль, сказать сложно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com