Глава Пентагона: Путин не победит Украину 1 30.10.2024, 22:11

По его словам, поддержка КНДР не поможет.

Российский диктатор Владимир Путин пошел на все, чтобы получить оружие КНДР. Однако США и партнеры обсудили варианты ответа на привлечение Россией северокорейцев.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг для СМИ.

По словам Остина, США известно о том, что Северная Корея отправила около 10 тысяч солдат для тренировок на востоке России. Часть этих военных уже переместились ближе к Украине. Россия также оснащает северокорейцев одеждой и оружием своей армии.

«Я все больше озабочен тем, что Кремль планирует использовать этих северокорейских солдат для поддержки боевых действий России в Курской области вблизи границы с Украиной. Россия подписала резолюции Совета Безопасности ООН, в которых обязалась не оказывать военную помощь Северной Корее. Конечно, мы знаем, что Путин пошел на все, чтобы получить оружие от КНДР и Ирана», - сказал Остин.

По его мнению, привлечение Северной Кореи подчеркивает, что у Путина сейчас большие проблемы.

Мы относимся к этому очень серьезно. Мы призываем Кремль изменить курс. Мы полностью понимаем последствия для безопасности как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона. Путин не победит в Украине, даже с большей помощью со стороны Северной Кореи. Но эти глубоко тревожные события только подчеркивают важность нашей поддержки», – подчеркнул глава Пентагона.

Остин рассказал, что Россия и КНДР проводят определенные учения и, вероятно, к востоку Украины отправлено около 10 000 северокорейских военных. Там они стягивают технику и проводят определенные учения. Также известно, что некоторые из этих войск начали продвигаться к границе Украины в Курской области.

«Будут ли они вовлечены в боевых действиях, пока неизвестно, но если они будут вовлечены, то это вызывает большую обеспокоенность. И поэтому мы остаемся обеспокоенными тем, что они собираются использовать эти войска в боевых действиях», - сказал он.

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