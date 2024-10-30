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Экзотическую для Беларуси утку-мандаринку заметили в Барановичах

  • 30.10.2024, 22:15
Экзотическую для Беларуси утку-мандаринку заметили в Барановичах

Видеофакт.

В Барановичах на Жлобинском озере замечены утки-мандаринки, пишет местный портал Bar24.by.

Скорее всего, на водоеме живет как минимум одна пара этих птиц.

В сентябре горожане присылали в редакцию портала фото самки, которая внешне не сильно отличается от обыкновенной кряквы. А 29 октября на озере среди простых уток был замечен самец. Его оперение гораздо ярче и наряднее.

Отметим, что ранее уток-мандаринок уже замечали в Бресте, Слониме, Бобруйске, Могилеве и Борисове.

Мандаринка — небольших размеров птица, считается одной из красивейших уток планеты. Своё название получила благодаря необычайно яркой окраске оперения. В Китае мандаринами называли вельмож, всегда ярко и пышно одетых.

В отличие от других уток, мандаринки единственные гнездятся в дуплах деревьев. Из-за этого их еще называют лесной уткой. Мандаринки обитают на Дальнем Востоке России и в Восточной Азии, а также успешно акклиматизировались в Европе. В восточной традиции эти птицы читаются символом супружеской верности.

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