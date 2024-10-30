Украина готовит на второй саммит мира план из трех пунктов 30.10.2024, 22:20

Зеленский высказался о возможном участии Путина.

Украина на втором саммите мира представит план из трех пунктов. Об этом 30 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала «Рада», сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

«Подготовка ко второму саммиту мира – это тема, наверное, для отдельного разговора. Да, Украина готовит план […] по итогам первого саммита мира, готовит план из трех пунктов, чтобы представить его на втором саммите мира. Украина активно сотрудничает со странами Глобального Юга, чтобы заручиться их поддержкой», – рассказал Никифоров.

Зеленский в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, опубликованном 30 октября на YouTube-канале «Зе!Президент», заявил, что Украина готова, чтобы страна-агрессор Россия приняла участие во втором саммите мира, но для этого должен быть план, чтобы Москва не заблокировала любые мирные инициативы.

В частности, Украина готова дополнять свой план пунктами, которые предложат страны Глобального Юга, Китай, Бразилия, если они будут основаны на Уставе ООН и помогут прекратить боевые действия, отметил президент.

«Мы готовы, мы очень открыты... Но когда они услышали, что я готов, они сказали, что Украина хочет только свой план. Нет», – подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина в любом случае подготовит мирный план в ноябре, и если будут предложения от других стран, то может быть создан совместный план.

«Если они [страны Глобального Юга] хотят пригласить [нелегитимного российского правителя Владимира] Путина, хорошо, пусть пригласят. Но есть одна вещь. Он не хочет, потому что не знает, что делать после этой войны, что он будет делать дальше. Это его план. У нас есть наш план, но у него – свой собственный план», – резюмировал Зеленский.

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