США ввели санкции за сотрудничество с белорусскими предприятиями

США ввели санкции за сотрудничество с белорусскими предприятиями1
- 30.10.2024, 22:49
- 3,054
Кто попал под ограничения.
США ввели санкции против китайской (Morotack (Tianjin) Technology) и российских («Прецизионные лазерные системы», «Инновационное предприятие «НЦВО — Фотоника» и «Оптико-механическое конструкторское бюро «Астрон») компаний за сотрудничество с белорусскими предприятиями — Рогачевским заводом «Диапроектор» (он занимается оптическим приборостроением) и Минским механическим заводом имени Вавилова. Иностранные компании наказаны за материальную, финансовую или технологическую поддержку, следует из заявления Госдепа США, передает «Еврорадио».
«Диапроектор» и его директор Геннадий Филиппов попали в американский «черный список» в конце лета за сотрудничество с российским ВПК (а под украинские санкции ранее — в 2023-м). Завод имени Вавилова находится под санкциями США с декабря 2023 года — за помощь России в войне против Украины (производит прицелы для бронетехники и стрелкового оружия).