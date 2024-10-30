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США ввели санкции за сотрудничество с белорусскими предприятиями

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  • 30.10.2024, 22:49
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США ввели санкции за сотрудничество с белорусскими предприятиями

Кто попал под ограничения.

США ввели санкции против китайской (Morotack (Tianjin) Technology) и российских («Прецизионные лазерные системы», «Инновационное предприятие «НЦВО — Фотоника» и «Оптико-механическое конструкторское бюро «Астрон») компаний за сотрудничество с белорусскими предприятиями — Рогачевским заводом «Диапроектор» (он занимается оптическим приборостроением) и Минским механическим заводом имени Вавилова. Иностранные компании наказаны за материальную, финансовую или технологическую поддержку, следует из заявления Госдепа США, передает «Еврорадио».

«Диапроектор» и его директор Геннадий Филиппов попали в американский «черный список» в конце лета за сотрудничество с российским ВПК (а под украинские санкции ранее — в 2023-м). Завод имени Вавилова находится под санкциями США с декабря 2023 года — за помощь России в войне против Украины (производит прицелы для бронетехники и стрелкового оружия).

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