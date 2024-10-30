Германия предлагает разместить силы Frontex на границе Польши с Беларусью 30.10.2024, 23:04

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Для сдерживания нелегальной миграции.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предложила разместить силы пограничной службы ЕС Frontex на границе Польши с Беларусью для сдерживания нелегальной миграции.

Об этом сообщает Welt.

Во время визита в пограничный пункт пропуска Половце во время встречи с польским коллегой Томашем Семоняком Фезер отметила, что соглашения о совместной европейской системе убежища предусматривают усиление защиты внешних границ ЕС.

«И поэтому я, конечно, могу себе представить, что Frontex также будет оказывать поддержку здесь, где будет задействовано большое количество немецких полицейских», – добавила глава немецкого МВД.

Министр внутренних дел Польши в свою очередь подчеркнул, что его страна рассчитывает прежде всего на финансовый вклад ЕС для усиления безопасности границ. Сотрудничество между пограничниками и полицией Германии и Польши также важно для борьбы с деятельностью контрабандистов, добавил он.

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