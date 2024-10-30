Куда белорусские 11-классники могут поступить без экзаменов 30.10.2024, 23:38

И что для этого нужно.

В нынешнем учебном году университетские олимпиады пройдут в 21 региональном вузе страны. Информация об этом появилась на сайте Министерства образования. Испытание состоится в два этапа — предварительный и заключительный. Победители и призеры смогут поступить на бюджет без ЦЭ и ЦТ. «Зеркало» рассказывает подробнее.

В каких вузах пройдут университетские олимпиады?

Изначально университетские олимпиады проходили в 17 университетах страны. В прошлом году список расширился до 21, и он продолжает таким оставаться. Этой осенью в него входят следующие вузы:

Белорусско-Российский университет,

Барановичский университет,

Белорусский университет пищевых и химических технологий,

Брестский государственный технический университет (подробностей об олимпиаде на сайте вуза пока нет),

Брестский университет имени А.С. Пушкина,

Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия (подробностей об олимпиаде на сайте вуза пока нет),

Белорусский государственный университет транспорта (подробностей об олимпиаде на сайте вуза пока нет),

Витебский государственный технологический университет (подробностей об олимпиаде на сайте вуза пока нет),

Витебский университет имени П.М.Машерова,

Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого (подробностей об олимпиаде на сайте вуза пока нет),

Витебский медицинский университет,

Витебская академия ветеринарной медицины,

Гомельский университет имени Франциска Скорины,

Гомельский медицинский университет,

Гродненский университет имени Янки Купалы,

Гродненский медицинский университет (подробностей об олимпиаде на сайте вуза пока нет),

Гродненский аграрный университет (подробностей об олимпиаде на сайте вуза пока нет),

Могилевский университет имени А.А. Кулешова (подробностей об олимпиаде на сайте вуза пока нет),

Мозырский педагогический университет имени И.П. Шамякина,

Полесский университет,

Полоцкий университет имени Евфросинии Полоцкой (подробностей об олимпиаде на сайте вуза пока нет).

В большинстве вузов, где свежую информацию об университетских олимпиадах еще не опубликовали, ранее ее размещали во вкладке «Абитуриенту». Вероятнее всего, и в этом году она появится здесь же.

Кто может участвовать?

Все желающие 11-классники. Для этого им самим или с помощью родителей нужно зарегистрироваться на сайте учебного заведения. Даты регистрации в разных вузах могут отличаться. Например, в Белорусско-Российском университете это нужно сделать до 19 января 2025 года. В Белорусском госуниверситете пищевых и химических технологий запись продлится с 1 ноября 2024-го по 13 января 2025-го.

Как проходит олимпиада?

Традиционно — в два этапа. Предварительный и заключительный. Первый из них состоится дистанционно. Во время него участнику присылают задания на электронную почту.

Второй — очно. Тут уже человек лично едет в вуз, чтобы писать работу. Даты проведения олимпиад разнятся.

Подведение итогов традиционно пройдет в конце февраля-начале марта 2025 года. Победители — парни и девушки, которые получили дипломы I, II, III степени, зачисляются в вузы без экзаменов. Судя по сайтам вузов, официальное зачисление таких абитуриентов происходит летом.

На какие специальности так можно поступить?

Нужно смотреть на сайте университета. Например, Белорусско-Российский университет отводит для олимпиадников до 60 бюджетных мест. Зачисление пройдет по 12 специальностям, среди которых есть и IT.

В Гомельском университете имени Франциска Скорины призеров и победителей готовы зачислить на 28 специальностей. Среди них, например, «Кибербезопасность», «Программная инженерия», «Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (английский, немецкий)». В каком количестве, точно не сказано. На сайте вуза указано лишь, что в заключительном этапе может участвовать максимум 50 человек. 40 процентов лучших из них и станут студентами.

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