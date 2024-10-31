Ученые: Переход на летнее время снижает продуктивность труда 31.10.2024, 1:34

Исследование.

Новое исследование, проведенное Университетом Орегона, показало, что ежегодный перевод часов на летнее время оказывает негативное влияние на производительность труда.

Ученые обнаружили, что работники испытывают снижение эффективности на протяжении нескольких недель после перевода часов.

Исследователи проанализировали данные о работе 174 505 пользователей платформы GitHub и пришли к выводу, что переход на летнее время приводит к снижению производительности труда в ранние утренние часы. Работники пытаются компенсировать эту потерю в течение дня, но полностью восстановить эффективность им не удается.

Интересно, что возвращение к стандартному времени, наоборот, приводит к повышению производительности в утренние часы, что исследователи связывают с дополнительным сном.

Результаты исследования имеют серьезные последствия для экономики и благополучия людей, пишут авторы. С учетом того, что многие страны практикуют перевод часов, полученные данные могут стать аргументом в пользу отказа от этой практики.

В США, например, уже рассматривается законопроект об отмене ежегодного перевода времени. Некоторые штаты, такие как Аризона и Гавайи, уже отказались от этой практики.

Ученые заключают, что переход на летнее время не оправдывает ожидаемой экономии энергии и негативно влияет на здоровье и производительность людей. Поэтому они призывают отказаться от этой практики и перейти на постоянное время.

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