Остин: Участие КНДР в войне приведет к новым формам поддержки Украины 31.10.2024, 3:06

Глава Пентагона заявил, что «есть ряд вариантов того, что может произойти».

Вероятное участие военных КНДР в войне России против Украины может привести к новым формам поддержки Киева западными партнерами. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга в среду, 30 октября.

Чиновники спросили о том, способно ли возможное участие КНДР в войне РФ против Украины привести к тому, что западные страны начнут направлять своих военных для участия в боевых действиях на стороне Киева.

«Вы упомянули о моих высказываниях относительно потенциального расширения этого конфликта. Да, это (возможно участие КНДР в войне в Украине - ред.) может подтолкнуть других принять меры, разные виды действий. Но я не буду строить догадки о том, что именно может произойти», – объяснил глава Пентагона.

Остин также добавил, что «есть ряд вариантов того, что может произойти».

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