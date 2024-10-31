ОПЕК обдумывает планы по увеличению добычи нефти 31.10.2024, 5:11

До 2,5 миллиона баррелей в день.

Объединение стран-производителей нефти ОПЕК+ планируют добавить до 2,5 миллиона баррелей в день к предложению уже через чуть больше месяца, но может потребоваться пауза.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Восемь стран-производителей нефти намерены начать постепенное снятие добровольных ограничений на добычу в начале декабря. Однако мнения разделились относительно того, осуществят ли они этот шаг.

Если они это сделают, то рискуют увеличить давление на снижение цен, которые уже упали примерно на 10% с момента объявления плана в июне и резко снизились в последние дни из-за восприятия уменьшения геополитических рисков, пишет агентство.

Если отложат снова — они уже перенесли ослабление ограничений с начала октября — это будет выглядеть как потеря контроля над рынком.

Объединенные Арабские Эмираты получили специальное право увеличить производство на 300 000 баррелей в следующем году. Использование этого права может помочь убедить страну отложить постепенную отмену добровольных сокращений.

Саудовская Аравия и Россия, которые возглавляют Организацию стран-экспортеров нефти и ее союзников по добыче, могут опираться на ослабление ограничений, пока две страны — Казахстан и Ирак — не придерживаются существующих целевых показателей. Ни одна из них не имеет плана, который бы точно восстановил доверие среди партнеров.

У группы немного времени для принятия решения. Покупатели начнут заказывать декабрьские поставки уже в начале следующего месяца, поэтому решение о добыче может появиться уже на этих выходных, пишет Bloomberg.

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