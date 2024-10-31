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Илона Маска вызвали в суд по делу о раздаче денег избирателям

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  • 31.10.2024, 8:05
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Илона Маска вызвали в суд по делу о раздаче денег избирателям

Иск подала окружная прокуратура Филадельфии.

Недавно миллиардер Илон Маск пообещал до дня выборов в США ежедневно выплачивать по 1 млн долларов случайному человек за поддержку его петиции. Теперь он должен явиться в суд.

Об этом сообщает на Reuters.

Как пишет агентство, суд обязал все стороны, включая Илона Маска, прибыть в четверг на судебное заседание в Филадельфии. Процесс связан с иском, цель которого помешать политическому комитету действий, который контролируется миллиардером, выделить 1 млн долларов зарегистрированным избирателям США в колеблющихся штатах перед выборами 5 ноября.

Сообщается, что окружная прокуратура Филадельфии подала иск в понедельник. Она назвала раздачу призов от America PAC Маска, которая поддерживает кандидата в президенты США Дональда Трампа, «незаконной лотереей», которая соблазнила жителей Пенсильвании делиться персональными данными.

«Далее предписывается, чтобы все стороны присутствовали на слушании», - написал судья в постановлении.

Слушание по делу было перенесено с пятницу на утро четверга.

В свою очередь представители America PAC, а также Илона Маска - не ответили на запросы о комментарии.

Полторы недели назад Илон Маск пообещал каждый день рандомно будет давать по 1 млн долларов тому, кто подпишет его онлайн-петицию о свободе слова и праве на оружие. Он уточнил, что деньги будет раздавать до 5 ноября, то есть до дня выборов президента США.

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