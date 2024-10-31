Наталья Радина: Лукашенко — старая разваливающаяся колода

Наталья Радина: Лукашенко — старая разваливающаяся колода6
- 31.10.2024, 8:08
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У диктатора нет пяти лет.
В эфире «Радые Рацыя» главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина выразила мнение, что будущие «выборы» — последние для Лукашенко. Приводим стенограмму разговора:
— Президентские «выборы» состоятся раньше, чем все думали. Уже через три месяца — 26 января. Почему так сильно спешит Лукашенко?
— Лукашенко очень спешит, понимая, что позже у него может и не быть шансов участвовать в этих президентских «выборах». Во-первых, мы видим, что состояние здоровья диктатора — критическое.
Появилась информация, что из-за сахарного диабета ему даже ампутировали пальцы на ноге. Мы видим, как он хромает на каждой встрече. И пока он еще стоит на ногах, очевидно, что он хотел бы поучаствовать в «выборах». Он себя не представляет без власти. Но назвать это «выборами» невозможно. Конечно, это просто фарс.
Разговор можно прослушать в аудиоформате
— Слухи о плохом здоровье Лукашенко ходят уже год-два-три...
— Соглашусь, они ходят не год-два-три, а уже много лет. Но сейчас ему уже 70, и мы видим, что на самом деле Лукашенко не в состоянии даже пройти несколько метров на параде в Москве, как это было в этом году 9 мая. Уже всем очевидно, что состояние здоровья у диктатора очень плохое.
— Экономика тоже не движется к лучшему, а к худшему с каждым месяцем.
— Согласна с вами, ситуация в Беларуси очень тяжелая. И не только политическая, но и экономическая. Лукашенко, во-первых, понимает, что сегодня его не поддерживает большинство населения. На «выборах» 2020 года он проиграл, и от тех массовых репрессий, которые обрушились на общество, любви к диктатору не появилось.
Мы знаем, что люди, конечно, не могут сейчас открыто говорить о своей позиции, но они ненавидят эту власть.
А экономическая ситуация только ухудшается. Россия сегодня не в состоянии в тех самых объемах финансировать белорусскую диктатуру. Потому что сама ведет войну против Украины, а также поддерживает террористические режимы по всему миру. Теперь уже сама Россия стоит на грани экономического кризиса. Деньги в Беларусь из России уже не идут в прошлом объеме.
— Что делать белорусам 26 января? Зенон Позняк предлагает бойкотировать. Офис Тихановской призывает голосовать против всех.
— Я считаю, что эти «выборы» нужно игнорировать. Ни в коем случае не идти 26 января на избирательные участки. Понятно, что белорусов будут загонять силой. Будет использован админресурс, госслужащие будут вынуждены пойти. Будет и большой процент тех, кто проголосует досрочно — 35-40%. Так происходит на каждых сфальсифицированных Лукашенко «выборах».
Но в день «выборов» властям очень тяжело загнать людей на избирательные участки. Поэтому те, кто не зависит от государства, не являются госслужащими, могут не идти, а те, кто зависит — «заболеть» или взять больничный.
Нужно 26 января показать пустые участки. Это будет очень красноречиво говорить о том, что белорусы не согласны с диктатурой.
То, что предлагает офис Тихановской, считаю работой на власть. Ни в коем случае нельзя идти и голосовать против всех. Ведь это обеспечит явку. Пропаганда будет показывать полные людей участки и говорить, мол, «все эти люди пришли, чтобы проголосовать за Лукашенко».
Да, они нарисуют результат, но если участки будут пустыми, это покажет белорусский протест. Покажет, что белорусы не за диктатуру. Это можно и нужно сделать 26 января.
— Наблюдая за тем, что происходит в Беларуси, могу представить, что накануне этого спектакля может оказаться, что неучастие в «выборах» — это экстремизм, терроризм, измена.
— Если будут такие условия, то можно будет разработать другую стратегию, но на сегодняшний день, мне кажется, что самый хороший вариант — игнорировать этот фарс.
— И ждать? Чего?
— Я уверена, что это последние «выборы» Лукашенко. Это его последний спектакль. Поверьте, у Лукашенко просто нет пяти лет, чтобы дождаться следующих «выборов». Ситуация очень сложная, и она связана с войной в Украине. Очевидно, что на протяжении этих лет нас ожидают большие перемены.
Россия не может бесконечно вести эту войну, у нее заканчиваются ресурсы. Заканчиваются они и у режима Лукашенко. Западные санкции, введенные после 2020-го года, работают, режим несет большие потери из-за запрета экспорта белорусских нефтепродуктов, калийных и азотных удобрений. Все это мощно бьет по режиму.
Изоляция загоняет Беларусь во все большие убытки. Я вижу по настроениям не только простых людей, которые ненавидят власть, но и номенклатуры, что они недовольны, понимая, что сложившаяся ситуация в Беларуси — абсолютный тупик, и из него нужно выходить.
Власть Лукашенко сегодня угрожает Беларуси потерей независимости. Диктатор настолько зависим от Москвы, что следующим шагом со стороны Кремля может быть проведение какого-то «референдума» о присоединении Беларуси к РФ.
Этого не хочет не только белорусский народ, но и номенклатура. Она понимает, что потеряет в этом случае все. Я знаю, что они в растерянном состоянии, думают о том, что что-то нужно менять. А диктатор — не вечный, а старая разваливающаяся колода. Они задумываются: а что после него?
— Мы часто слышим, что Россия развалится и только тогда будет новая Беларусь. Но не слишком ли мы верим в развал России? Возникает вопрос, а кому же это нужно?
Мы видим, как выглядит поддержка Украины в войне с Россией. Вроде она есть, но такая, чтобы, не дай Бог, не победила Украина, потому что проигрыш России может быть началом ее конца. А кому это нужно? Кому ядерное оружие? А все эти месторождения нефти и газа? Кто эти воспользуется? Может, Китай?
— Могу сказать, что на Западе никто не хотел и развала СССР. Да, была «холодная война», конкуренция между США и Советским Союзом, но, подчеркну, на самом деле развала СССР в США не хотели.
Сейчас они точно также не знают, что будет. Но развал СССР случился, и то же самое будет с Россией. Я верю в то, что распад РФ неминуем. Россия, начав войну против Украины, открыла ящик Пандоры.
— Но развала СССР хотели внутри союза: страны Балтии, Украина, Казахстан, думаю и Беларусь. Сейчас же ситуация более герметичная...
— Дело в том, что тогда СССР не распался до конца. Сейчас, через 30 лет, мы наблюдаем этот процесс дораспада Советского Союза.
Тогда Российская империя сохранила влияние на постсоветском пространстве и многие национальные республики не смогли выйти из ее состава. Диктатуры, которые возникли в Беларуси, Азербайджане, Армении, Казахстане, поддерживались российскими деньгами.
Сегодня же деньги у России заканчиваются, как я уже говорила, слишком много их идет на войну. Сейчас Путин воюет уже со всем миром.
Мы видим, какая тяжелая ситуация в ее экономике, которая практически поставлена на военные рельсы. Она не выдержит, как не выдержал СССР даже войны в Афганистане. Так не выдержит и сегодняшняя Россия войны против Украины.
— Под конец нашего разговора немного юмора. Хотя, не знаю, хорошая ли это шутка. А почему бы не проголосовать за спарринг-партнеров Лукашенко. Собирается поучаствовать в этом январском спектакле Гайдукевич. Так давайте все за Гайдукевича, а там пусть они между собой разбираются.
Лукашенко плохо переносит проигрыши. Понятно, что власть он не отдаст, может Гайдукевича посадит. Но выдержит ли его сердце и голова?
— Ни в коем случае нельзя этого делать. Это снова будет та же самая явка на «выборах», которую ждет Лукашенко. Поэтому он этих спойлеров и запускает. Не будет уже ситуации 2020-го года , когда люди также проголосовали за случайного человека — Светлану Тихановскую, которая никогда не была в оппозиции и политике.
Но тогда оппозиция готовила протесты, и это было главное. Никто не готовит протесты после этих «выборов»,если вы будете голосовать за спойлеров, то будете работать на режим. Поэтому только игнор этих «выборов».