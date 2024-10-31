Forbes: ВСУ танком разбили российские БТР в Курской области 3 31.10.2024, 8:15

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Россия бросила в бой неподготовленных солдат.

15 октября российские морские пехотинцы из 810-й морской пехотной бригады контратаковали позиции украинских войск, которые ВСУ захватили в Курской области в начале августа, но были разгромлены украинскими танкистами. Об этом пишет Forbes.

Наткнувшись на украинскую армию — 61-ю механизированную бригаду и 17-ю танковую бригаду, — один российский колесный БТР-82 подкатился прямо к украинскому танку Т-64. Танк открыл огонь из своей 125-миллиметровой пушки с расстояния десятков футов, попав в БТР.

«Это был самый близкий танковый бой, который я когда-либо видел!», — написал генерал армии США в отставке Марк Гертлинг.

Two weeks ago, a video surfaced showing a Ukrainian tank firing at close range on a Russian armored personnel carrier from the 810th Brigade in the Kursk region. In the video, a 19-year-old crew member recounts how he was abandoned but later saved by Ukrainians. pic.twitter.com/PoKn1ngJPJ — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 30, 2024

Ошарашенные и раненые россияне выскочили из поврежденного и дымящегося БТРа прямо перед тем, как второй украинский танк попал в машину еще одним 125-миллиметровым снарядом.

Через два дня украинские военные обнаружили одного из пассажиров БТРа, который лежал неподалеку, полумертвый.

«Честно говоря, я почувствовал такое облегчение», — сказал 19-летний российский солдат.

Россиянин вспомнил перестрелку, в которой он едва не погиб.

«Мы ехали на БТРе, и тут бум. Я ничего не видел. Я думал, что потерял ногу. Ее потом отрезало. Каким-то образом я выбрался из БТРа», — рассказал оккупант.

То, что экипаж БТР не заметил украинские танки или, по крайней мере, не распознал их как украинские, было не просто неудачей со стороны экипажа. Это часть тенденции российско-украинской войны. В середине октября украинские танки вплотную подбили российскую технику по обе стороны Курской дуги, под Курахово на востоке Украины и в Запорожской области на юге Украины.

«Очевидно, чувствуя растущий дефицит живой силы в Украине и предчувствуя приближение зимы, российские войска в начале октября атаковали вдоль всей линии фронта. Цель: захватить как можно больше украинской территории — или отвоевать оккупированную Россией территорию Украины — до того, как ухудшение погоды усложнит нападающим передвижение по пересеченной местности», — говорится в материале.

Россияне спешат и бросают неподготовленные войска в атаки

Поспешное планирование и незаинтересованное руководство подвергают российских солдат чрезвычайному риску. Когда российский БТР подъезжает прямо к украинскому танку, это не обязательно вина экипажа — даже если экипаж плохо подготовлен.

Возможно, им сказали, что они встретятся с дружественными силами, и они приняли украинскую технику за союзников. Возможно, их командиры заверили их, что все украинские танки поблизости были выведены из строя бомбардировкой перед атакой.

«В любом случае, потери России резко возросли с эскалацией октябрьских атак. По данным украинского Генерального штаба в Киеве, россияне потеряли почти 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 100 единиц техники за 24 часа, закончившихся в понедельник. Если это еще не рекорд российских потерь в нынешней войне, то уже близко к нему», — отметили журналисты.

Они уточнили, что Кремль компенсировал часть своих потерь, увеличив бонусные выплаты новобранцам, а также привлекая тысячи северокорейских военных.

«Нас отправили как мясо», — отметил 19-летний солдат, который выжил после подрыва БТР в Курске.

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