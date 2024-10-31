закрыть
31 октября 2024, четверг, 9:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Forbes: ВСУ танком разбили российские БТР в Курской области

3
  • 31.10.2024, 8:15
  • 4,078
Forbes: ВСУ танком разбили российские БТР в Курской области

Россия бросила в бой неподготовленных солдат.

15 октября российские морские пехотинцы из 810-й морской пехотной бригады контратаковали позиции украинских войск, которые ВСУ захватили в Курской области в начале августа, но были разгромлены украинскими танкистами. Об этом пишет Forbes.

Наткнувшись на украинскую армию — 61-ю механизированную бригаду и 17-ю танковую бригаду, — один российский колесный БТР-82 подкатился прямо к украинскому танку Т-64. Танк открыл огонь из своей 125-миллиметровой пушки с расстояния десятков футов, попав в БТР.

«Это был самый близкий танковый бой, который я когда-либо видел!», — написал генерал армии США в отставке Марк Гертлинг.

Ошарашенные и раненые россияне выскочили из поврежденного и дымящегося БТРа прямо перед тем, как второй украинский танк попал в машину еще одним 125-миллиметровым снарядом.

Через два дня украинские военные обнаружили одного из пассажиров БТРа, который лежал неподалеку, полумертвый.

«Честно говоря, я почувствовал такое облегчение», — сказал 19-летний российский солдат.

Россиянин вспомнил перестрелку, в которой он едва не погиб.

«Мы ехали на БТРе, и тут бум. Я ничего не видел. Я думал, что потерял ногу. Ее потом отрезало. Каким-то образом я выбрался из БТРа», — рассказал оккупант.

То, что экипаж БТР не заметил украинские танки или, по крайней мере, не распознал их как украинские, было не просто неудачей со стороны экипажа. Это часть тенденции российско-украинской войны. В середине октября украинские танки вплотную подбили российскую технику по обе стороны Курской дуги, под Курахово на востоке Украины и в Запорожской области на юге Украины.

«Очевидно, чувствуя растущий дефицит живой силы в Украине и предчувствуя приближение зимы, российские войска в начале октября атаковали вдоль всей линии фронта. Цель: захватить как можно больше украинской территории — или отвоевать оккупированную Россией территорию Украины — до того, как ухудшение погоды усложнит нападающим передвижение по пересеченной местности», — говорится в материале.

Россияне спешат и бросают неподготовленные войска в атаки

Поспешное планирование и незаинтересованное руководство подвергают российских солдат чрезвычайному риску. Когда российский БТР подъезжает прямо к украинскому танку, это не обязательно вина экипажа — даже если экипаж плохо подготовлен.

Возможно, им сказали, что они встретятся с дружественными силами, и они приняли украинскую технику за союзников. Возможно, их командиры заверили их, что все украинские танки поблизости были выведены из строя бомбардировкой перед атакой.

«В любом случае, потери России резко возросли с эскалацией октябрьских атак. По данным украинского Генерального штаба в Киеве, россияне потеряли почти 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 100 единиц техники за 24 часа, закончившихся в понедельник. Если это еще не рекорд российских потерь в нынешней войне, то уже близко к нему», — отметили журналисты.

Они уточнили, что Кремль компенсировал часть своих потерь, увеличив бонусные выплаты новобранцам, а также привлекая тысячи северокорейских военных.

«Нас отправили как мясо», — отметил 19-летний солдат, который выжил после подрыва БТР в Курске.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников