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В Киеве раздались взрывы

  • 31.10.2024, 8:17
  • 1,706
В Киеве раздались взрывы

Из-за атаки российских ударных дронов есть возгорания.

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и на КГВА.

В администрации сообщили, что в области, на подступах к Киеву работает ПВО.

Воздушная тревога в Киеве и области была объявлена из-за атаки ударных дронов.

Обновлено в 06:09. В КГВА сообщили, что в результате атаки дронов в Подольском районе города зафиксировано падение обломков. Предварительно есть информация о пожаре. Оперативные службы следуют на место происшествия.

Обновлено в 06:49. В КГВА уточнили, что в Подольском районе возникло возгорание травяного настила на площади 50 кв. Пожар ликвидирован.

Также повреждены окна в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании.

Предварительно есть информация о повреждении высоковольтной линии электропередач.

Информация о пострадавших не поступала

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