В Киеве раздались взрывы
- 31.10.2024, 8:17
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Из-за атаки российских ударных дронов есть возгорания.
В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и на КГВА.
В администрации сообщили, что в области, на подступах к Киеву работает ПВО.
Воздушная тревога в Киеве и области была объявлена из-за атаки ударных дронов.
Обновлено в 06:09. В КГВА сообщили, что в результате атаки дронов в Подольском районе города зафиксировано падение обломков. Предварительно есть информация о пожаре. Оперативные службы следуют на место происшествия.
Обновлено в 06:49. В КГВА уточнили, что в Подольском районе возникло возгорание травяного настила на площади 50 кв. Пожар ликвидирован.
Также повреждены окна в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании.
Предварительно есть информация о повреждении высоковольтной линии электропередач.
Информация о пострадавших не поступала