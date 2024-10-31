Страна БРИКС не пустила на свою территорию российские Ту-160
- 31.10.2024, 8:22
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Из-за войны в Украине.
Попытка Кремля продемонстрировать «военное сотрудничество» внутри БРИКС провалилась.
Вторая по величине партия коалиционного правительства ЮАР «Демократический альянс» выступила против так называемого «дружественного визита» в страну двух российских стратегических бомбардировщиков «Ту-160».
Отправка российских самолетов на африканский континент должна была состояться 29 октября, планировалось, что они пробудут там до 1 ноября.
Однако в Национальных силах обороны ЮАР сообщили, что визит отложен на неопределенный срок, информирует Bloomberg.
Представители «Демократического альянса» отметили, что появление российских военных самолетов в ЮАР нарушит нейтралитет страны в международных конфликтах.
В политсиле отметили: если президент ЮАР Сирил Рамафоса считает подлинным нейтралитет страны, то должен направить аналогичное приглашение военным Украины.
До этого представители этой политической силы раскритиковали президента ЮАР за визит в Казань на саммит БРИКС, который состоялся в этом российском городе на прошлой неделе.
Отмечалось, что Рамафоса не имеет права выступать с политическими заявлениями от имени правительства, не договорившись с партнерами по коалиции.
В «Демократическом альянсе» обратили внимание на слова Рамафосы, назвавшего Россию «ценным союзником».
В партии подчеркнули, что не считают РФ ценным союзником, и назвали Россию авторитарным государством, совершившим нападение на Украину.