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В Беларуси придумали новый побор с пенсионеров

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  • 31.10.2024, 8:28
  • 8,910
В Беларуси придумали новый побор с пенсионеров

Людям это вряд ли понравится.

Власти вводят очередные пенсионные изменения. Одно из них — для работающих на заслуженном отдыхе отменили ограничения по размеру пенсий. Но это не единственное новшество, которое предусмотрено специальным указом Александра Лукашенко. Еще одно — для некоторых белорусов появится специальный сбор за выплату пенсий через почту, сообщает «Зеркало».

Для некоторых белорусов ввели плату за получение пенсий через почту — либо в почтовом отделении, либо с доставкой на дом.

В Минтруда ранее поясняли: это связано с изменениями при выплате пенсий и пособий на детей через банки, которые заработали с 1 июля: многие беларусы лишились возможности получать эти деньги через почту. Такую опцию оставили только для некоторых категорий населения: пенсий — для людей старше 70 лет, а пособий — семьям, которые воспитывают ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. И пенсии, и выплаты на детей через «Белпочту» по-прежнему могут получать жители сельской местности и инвалиды I и II группы.

Что изменится по пенсиям?

Теперь власти разрешили пенсионерам младше 70 лет и некоторым семьям с детьми получать пенсии через почту — в отделениях или с доставкой на дом. Но для них ввели плату за эту услугу. Точный размер этого сбора не называется в указе Александра Лукашенко, но в Минтруда ранее прогнозировали, что это будет на уровне шести-восьми рублей в месяц.

Министр труда Наталия Павлюченко ранее отметила, что речь идет только об отдельных категориях населения. Изменения затрагивают пенсионеров, которые проживают в Минске, областных и районных центрах, а также тех, кому меньше 70 лет. А еще — тех, кто является инвалидом III группы, а также присматривает за ребенком-инвалидом до 18 лет и получает пособие по уходу за ним.

Изменения заработают с начала 2025 года.

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