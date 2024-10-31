Минчане и минчанки назвали «женские» и «мужские» фразы, которые считают 100%-й ложью

Минчане и минчанки назвали «женские» и «мужские» фразы, которые считают 100%-й ложью2
- 31.10.2024, 8:32
- 4,848
Блогер провел опрос на улицах.
Белорусский блогер Виталий Храмцов, известный в соцсетях как Bulbanews, спросил у прохожих на улицах Минска, какие «женские» и «мужские» фразы они считают 100%-й ложью. Их ответы он опубликовал в Instagram.
Так, на вопрос о том, какой фразе женщин не стоит верить, девушки ответили так:
«Он мой друг — это 100%».
«Я дома».
«Я кончила».
«Можешь сказать правду. Я не обижусь».
У мужчин были другие варианты:
«Слово „нет“. Когда она говорит «нет», «нет» — это «да».
«Сегодня точно ничего не будет».
На вопрос о том, какая, по их мнению, «мужская» фраза является стопроцентной ложью, ответы женщин были такими:
«Она просто подруга. Если она «просто подруга» — вот это просто не подруга».
«Посмотрим».
«Да ладно. Я все решу».
Мужчины ответили на этот вопрос так:
«Ты у меня первая».
«А нету таких фраз».
«Пацаны не врут».