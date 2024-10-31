Минчане и минчанки назвали «женские» и «мужские» фразы, которые считают 100%-й ложью 2 31.10.2024, 8:32

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Блогер провел опрос на улицах.

Белорусский блогер Виталий Храмцов, известный в соцсетях как Bulbanews, спросил у прохожих на улицах Минска, какие «женские» и «мужские» фразы они считают 100%-й ложью. Их ответы он опубликовал в Instagram.

Так, на вопрос о том, какой фразе женщин не стоит верить, девушки ответили так:

«Он мой друг — это 100%».

«Я дома».

«Я кончила».

«Можешь сказать правду. Я не обижусь».

У мужчин были другие варианты:

«Слово „нет“. Когда она говорит «нет», «нет» — это «да».

«Сегодня точно ничего не будет».

На вопрос о том, какая, по их мнению, «мужская» фраза является стопроцентной ложью, ответы женщин были такими:

«Она просто подруга. Если она «просто подруга» — вот это просто не подруга».

«Посмотрим».

«Да ладно. Я все решу».

Мужчины ответили на этот вопрос так:

«Ты у меня первая».

«А нету таких фраз».

«Пацаны не врут».

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