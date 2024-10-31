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ВСУ ударили в серьезный тыловой военный хаб РФ

  • 31.10.2024, 8:37
  • 5,286
ВСУ ударили в серьезный тыловой военный хаб РФ

Военный эксперт раскрыл подробности.

Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. В городе случился «хлопок» в районе, где раньше была законсервированная воинская часть. Сейчас там мог быть российский склад боеприпасов или техники врага, ведь детонация была мощной.

В ежедневной сводке на «24 Канале» военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, проанализировал особенности попадания.

По его мнению, это заход полутонных боевых частей. Скорее всего, это могли быть Storm Shadow, SCALP.

В Луганске именно эти ракеты уже определили для себя конкретную зону работы – уничтожения российских складов, техники и личного состава. Это было продолжение этих операций.

«Скорее всего, что мы получили следующую партию Storm Shadow и SCALP, которые сразу использовали для уничтожения российской логистики», – рассказал Роман Свитан.

Он добавил, что Луганск – это серьезный тыловой военный хаб. К которому сейчас можно достать только благодаря ракетам от партнеров.

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