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Российский С-300/С-400 в Крыму «словил» кассетный ATACMS

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  • 31.10.2024, 8:45
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Российский С-300/С-400 в Крыму «словил» кассетный ATACMS

Силы обороны Украины нанесли успешный удар.

В ночь на 28 октября Силы обороны Украины нанесли успешный удар по оккупантам в Крыму. Предварительно, россияне потеряли зенитный ракетный комплекс (ЗРК).

К такому выводу пришли эксперты OSINT-проекта «КіберБорошно», изучив спутниковые снимки места удара.

Удар был нанесен по военному объекту ВС РФ у села Русаковка, что в центральной части Крыма.

Предварительно, Силы обороны Украины использовали в ходе атаки кассетный вариант американской ракеты ATACMS. OSINTеры считают, что при ударе удалось успешно поразить комплекс «С-300» либо «С-400». Визуально они очень похожи и отличить их при помощи спутниковых снимков тяжело.

«Мы проанализировали SAR-снимки (спутника — ред.) Sentinel за 13 и 24 октября окрестностей населенного пункта Русаковка в Крыму. На них видно перемещение ЗРК типа С-300/С-400. Спутниковый снимок после удара демонстрирует разрывы суббоеприпасов ATACMS, а также следы, которые остались после поражения элементов ЗРК», — отметили в «КіберБорошно».

Степень повреждения российского комплекса они оценить не смогли, так как россияне оперативно убрали его с места удара.

Можно констатировать только то, что ЗРК покинул боевую позицию, прекратив работу в данном районе.

SAR (Synthetic Aperture Radar) – это технология получения изображений с помощью радара, установленного на спутнике или самолете.

В отличие от обычной фотографии, которая зависит от отраженного солнечного света, SAR работает по принципу отправки и приема радиоволн.

Отметим, что Силы обороны Украины планомерно уничтожают систему противовоздушной обороны России в оккупированном Крыму. По ЗРК ВС РФ на полуострове регулярно наносятся удары.

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