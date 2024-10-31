Швейцария расширила санкции против режима в Беларуси

Швейцария расширила санкции против режима в Беларуси1
- 31.10.2024, 8:53
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Новые меры вступили в силу сегодня.
Федеральный совет Швейцарии 30 октября 2024 года принял решение о введении дополнительных санкций против Беларуси. Таким образом, Швейцария присоединилась к мерам, принятым Европейским Союзом (ЕС) в июне 2024 года в отношении Беларуси. Новые меры вступают в силу с 31 октября 2024 года и подтверждают приверженность Швейцарии и ЕС тесному сотрудничеству в области санкций.
«На фоне продолжающегося участия Беларуси в военной агрессии России против Украины, ЕС 29 июня 2024 года ввел дополнительные меры против Беларуси. Эти меры направлены на приведение санкций против Беларуси в соответствие с уже действующими санкциями против России, связанными с ситуацией в Украине. Гармонизация мер направлена, в частности, на предотвращение обхода санкций против России», — говорится в официальном сообщении Федерального совета Швейцарии.
Федеральный совет Швейцарии принял решение о присоединении к мерам ЕС от 29 июня 2024 года в отношении Беларуси. Новые санкции перекликаются с ограничениями, которые ЕС, а затем и Швейцария уже ввели против России.
В финансовом секторе новые санкционные меры включают запрет на инвестиции в компании, работающие в энергетическом секторе Беларуси. В торговой сфере усилены запреты на экспорт и импорт. В частности, запрещены закупки и импорт золота, алмазов, угля и сырой нефти из Беларуси или белорусского происхождения. Также введены запреты на продажу и экспорт в Беларусь предметов роскоши, товаров для нефтепереработки и сжижения природного газа, товаров для укрепления промышленности, авиационных турбинных топлив и добавок, а также товаров для морских перевозок.
Кроме того, существующие запреты, такие как на товары двойного назначения (Dual-Use), теперь распространяются на транзит через Беларусь. Аналогично санкциям против России, для экспортеров вводится обязательство включать в договоры с третьими странами пункт о запрете реэкспорта определенных товаров, включая те, что используются в военной технике для ведения войны против Украины («Common High Priority Items»), в Беларусь. Эта мера направлена на предотвращение обхода швейцарских санкций через третьи страны.
Введен новый запрет на предоставление услуг в различных сферах для Республики Беларусь и ее государственных органов. Также установлена правовая основа для повышения правовой защиты швейцарских компаний, что позволит швейцарским экономическим участникам предъявлять иски о возмещении убытков белорусским физическим и юридическим лицам в швейцарских судах, если такие убытки были вызваны арбитражными процессами в Беларуси с участием компаний, на которые распространяются санкции.
В рамках санкций от 29 июня 2024 года ЕС ввел обязательство для экономических участников обеспечить, чтобы их дочерние компании в третьих странах не подрывали санкционные меры ЕС. Федеральный совет, аналогично своему решению от 16 октября 2024 года о неприсоединении к данному требованию в связи с ситуацией в Украине, постановил не принимать это положение ЕС в отношении Беларуси. Чтобы предотвратить реэкспорт товаров высокой важности в Беларусь, ЕС также ввел обязательство о должной осмотрительности. Федеральный совет решил не принимать данное положение ЕС, так как швейцарские компании уже обязаны соблюдать законодательные нормы санкционного регулирования. Расширение запрета на транспортировку товаров также не было принято.